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receptación, moto hurtada, Maldonado, barrio Las Marías
Policiales y Judiciales
09:20

Durante un patrullaje preventivo detuvieron a un hombre que circulaba en una moto robada

El vehículo había sido hurtado el pasado 26 de setiembre en el barrio Las Marías.

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El 29 de setiembre, mientras efectivos policiales realizaban un patrullaje preventivo en la zona de las calles Antonio Cortés y Juan Carlos Anfusso, procedieron a identificar a un hombre que se encontraba junto a una motocicleta.

Tras realizar las averiguaciones correspondientes, los policías constataron que el birrodado se encontraba requerido por hurto.

El hombre fue identificado como Williams Eduardo Rodríguez Caposis, de 36 años, poseedor de antecedentes penales.

La motocicleta había sido hurtada el pasado 26 de setiembre, el mismo día en que su propietario radicó la denuncia en una seccional policial. El vehículo se encontraba estacionado en calle 17 Metros, en el barrio Las Marías.

Finalmente, Rodríguez Caposis fue condenado el pasado miércoles como autor penalmente responsable de un delito de receptación, a la pena de seis meses de prisión.


(Imagen meramente ilustrativa)
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