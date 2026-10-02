Durante un patrullaje preventivo detuvieron a un hombre que circulaba en una moto robada

Tras realizar las averiguaciones correspondientes, los policías constataron que el birrodado se encontraba requerido por hurto.
El hombre fue identificado como Williams Eduardo Rodríguez Caposis, de 36 años, poseedor de antecedentes penales.
La motocicleta había sido hurtada el pasado 26 de setiembre, el mismo día en que su propietario radicó la denuncia en una seccional policial. El vehículo se encontraba estacionado en calle 17 Metros, en el barrio Las Marías.
Finalmente, Rodríguez Caposis fue condenado el pasado miércoles como autor penalmente responsable de un delito de receptación, a la pena de seis meses de prisión.
(Imagen meramente ilustrativa)