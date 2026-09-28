Hay afectación de Ruta Interbalnearia en el entorno de Pan de Azúcar

El Ministerio de Transporte y Obras Públicas, está informando que debido a tareas de mantenimiento, a partir de este lunes, entre las 8.00 y las 17.00 horas, se verá reducido el tránsito a un solo carril entre los kilómetros 95 y 101 de Ruta Interbalnearia.



Las tareas se extenderán hasta fines del mes de noviembre, por lo cual se solicita a los usuarios, a circular con precaución, respetar la señalización, reducir la velocidad y atender las indicaciones del personal de obra.



(Foto: pandeazucar.net)

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