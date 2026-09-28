Hay afectación de Ruta Interbalnearia en el entorno de Pan de Azúcar

Las tareas se extenderán hasta fines del mes de noviembre, por lo cual se solicita a los usuarios, a circular con precaución, respetar la señalización, reducir la velocidad y atender las indicaciones del personal de obra.
(Foto: pandeazucar.net)
El hecho ocurrió esta mañana a la altura del aeropuerto.
El siniestro ocurrió minutos antes de las 15 horas de este sábado en el kilómetro 99,300.
El hecho ocurrió a la altura de la zona del Club del Lago.
El siniestro ocurrió sobre las 10:17 horas de este sábado en la parada 45 de ruta Interbalnearia.
Fue imputado por cuatro delitos de lesiones graves culpables y dos delitos de lesiones personales culpables. Antes de la audiencia, el abogado de las víctimas s...