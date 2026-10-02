Enjoy desaparece: qué se viene en el futuro complejo adquirido por el holding JHSF y sus marcas

El futuro Fasano Península comienza a tomar forma en Punta del Este. Una recorrida de periodistas de FM GENTE por las obras permitió conocer detalles de la profunda transformación que atraviesa el actual complejo Enjoy y que modificará su funcionamiento con una particularidad: hotel, centro comercial y casino tendrán accesos independientes y propuestas diferenciadas, siendo algunas de ellas unidades de negocios independientes aunque permanecerán integrados dentro de la misma propiedad.



La visita no significó la inauguración ni el lanzamiento formal del emprendimiento. Así lo aclaró desde el comienzo el director de Relaciones Institucionales y Ventas, Javier Azcurra, quien explicó que el objetivo fue mostrar el avance de los trabajos y algunos de los cambios proyectados.



La apuesta apunta a incorporar al establecimiento una combinación de hotelería de lujo, compras, gastronomía y entretenimiento, buscando además reducir la fuerte estacionalidad de Punta del Este y generar movimiento durante todo el año.



LA TRANSFORMACIÓN EN DIFERENTES ETAPAS



Las dos primeras fases representan una inversión superior a US$ 130 millones y corresponden esencialmente a la reconversión de la propiedad existente. La previsión es que algunos de los nuevos componentes puedan comenzar a funcionar hacia finales de este año, mientras que la renovación integral del establecimiento apunta al segundo semestre de 2027.



Rodrigo Galvão, director ejecutivo de Fasano Península, ubicó entre septiembre y octubre de 2027 el objetivo para tener completamente reformada la propiedad. Posteriormente llegará una tercera etapa: el desarrollo residencial.



Esta distinción resulta importante para comprender las cifras manejadas durante la presentación por parte de las autoridades de la firma. Mientras las dos primeras fases superan los US$ 130 millones, Galvão habló de una proyección global de US$ 540 millones, cifra que incorpora también el futuro componente residencial.



El ejecutivo resaltó que la transformación se realiza con el complejo abierto, debido a que algunas decisiones continúan ajustándose mientras avanzan los trabajos.



TRES PROPUESTAS



Se explicó durante la recorrida que uno de los cambios más visibles estará en la circulación interna. Javier Azcurra detalló que el futuro hotel tendrá una entrada independiente, mientras que el shopping y el casino dispondrán también de accesos propios.



En el área hotelera, los visitantes accederán por un corredor hacia un entrepiso donde estarán ubicadas la recepción, la conserjería y la conexión con la torre de habitaciones.



La división física también refleja una separación operativa. Fasano estará al frente del alojamiento y de parte de la propuesta gastronómica, mientras otros sectores permanecerán bajo la gestión de JHSF y utilizarán identidades comerciales diferentes.



Esto significa, entre otras cosas, que el casino no llevará la marca Fasano. Se llamará Casino Península.



UN SHOPPING DE 50 TIENDAS



El nuevo centro comercial aparece como una de las mayores novedades del proyecto. Su concepto toma como referencia la experiencia de Cidade Jardim, el shopping de alta gama desarrollado por JHSF en San Pablo.



El mall de Punta del Este contará con más de 50 tiendas distribuidas en tres niveles, incluyendo establecimientos de importantes dimensiones, algunos de los más grandes estarían en los 600 metros cuadrados.



Las marcas todavía no fueron anunciadas, aunque durante esta visita se informó que algunas ya tienen contratos firmados y otras mantienen acuerdos avanzados.



Parte del antiguo lobby fue modificado para construir el nuevo sistema de circulación. Escaleras mecánicas y ascensores comunicarán las diferentes plantas.



En el nivel superior habrá además un rooftop con vista al mar, acompañado por restaurantes y espacios destinados a servicios y recreación. La intención es disponer de parte del sector comercial para la próxima temporada, aunque los responsables evitaron establecer una fecha concreta.



Los trabajos exhibidos durante la recorrida corresponden a aproximadamente cuatro meses de ejecución. Asimismo estiman que más de 200 empleos generaría el mall que está en plena ejecución. Por eso destacaron que la apertura del shopping tendrá también impacto sobre el mercado laboral.



Galvão anticipó que esa unidad requerirá más de 200 nuevas incorporaciones, aunque todavía no se detallaron los perfiles ni el cronograma de contratación.



Pese a la magnitud de las obras, aproximadamente 1.000 funcionarios del establecimiento continúan desempeñando sus funciones en las distintas áreas, mientras unas 500 personas trabajan en la construcción, distribuidas entre cuatro empresas.



Para el próximo verano se maneja como referencia una plantilla total de entre 1.200 y 1.300 trabajadores, aunque la cifra dependerá de la cantidad de habitaciones y servicios que estén disponibles, aclararon las autoridades del complejo.



REFORMAR SIN BAJAR LA CORTINA



La decisión empresarial fue realizar la transformación manteniendo el establecimiento abierto. Actualmente permanecen operativas 150 habitaciones y tres restaurantes, y según los responsables el hotel alcanza ocupación completa durante los fines de semana.



La alternativa habría sido cerrar durante un período prolongado, ejecutar las obras y posteriormente reabrir, dijeron los responsables pero enseguida aclararon que los compromisos asumidos debían cumplirse sin dejar trabajadores sin su fuente laboral.



Según explicaron, esa opción habría resultado incluso más rápida y económica, pero se optó por mantener la operación y conservar los puestos de trabajo y la experiencia acumulada por el personal. La decisión agrega complejidad a la obra: construcción, huéspedes, restaurantes, casino y actividades deben convivir dentro de un mismo complejo. Desde la empresa aseguraron que el casino tampoco cerrará durante su reforma.



LAS BRISAS DARÁ LUGAR A UN MARCA TRADICIONAL DE LA FIRMA



La gastronomía tendrá un lugar destacado en la nueva etapa. En el espacio donde funcionaba Las Brisas se instalará la tradicional marca de la firma Bistrot Parigi, con una propuesta inspirada en la cocina francesa y servicio tanto de almuerzo como de cena. En otra parte del área de acceso al complejo está proyectado un lobby bar, con coctelería clásica y una carta sencilla de orientación italiana.



El concepto será convertirlo en un espacio que pueda funcionar durante diferentes momentos del día: desde un café o una reunión hasta un encuentro previo a la cena. Este ámbito no estará reservado exclusivamente a los huéspedes sino a todos aquellos que lo deseen, dieron cuenta los ejecutivos de la compañía.



Ovo beach club, en tanto, permanecerá bajo administración de JHSF y tendrá una identidad comercial propia, sin utilizar la marca Fasano. Un lugar clásico donde se destacan los sunset que seguirán siendo el atractivo de la apuesta con algunos condimentos estéticos y musicales.



LA SALA DE JUEGOS SE DENOMINARÁ PENÍNSULA CASINO



La renovación de sus instalaciones está prevista principalmente para 2027 e incluirá salas, bares, clubes privados, mobiliario, equipamiento y ambientación.



La modalidad de juego no cambiará en sus aspectos centrales: continuará contando con máquinas tragamonedas y mesas. La obra, como se mencionó líneas arriba, será realizada progresivamente por sectores para permitir que el casino continúe funcionando.



El objetivo es finalizar también esta intervención antes de concluir 2027, se indicó.



ENTRE 50 Y 80 HABITACIONES NUEVAS PARA EL VERANO



Otro de los desafíos está en la renovación de las habitaciones. La empresa trabaja con la posibilidad de disponer de entre 50 y 80 habitaciones completamente reformadas para el próximo verano, aunque Galvão evitó comprometer una fecha precisa al ser consultado al respecto.



Los tiempos dependen, entre otros factores, de la fabricación de equipamiento en el exterior, transporte internacional, trámites aduaneros y posterior instalación.



Una vez habilitadas las nuevas habitaciones, su comercialización se realizará exclusivamente bajo la marca Fasano.



Las habitaciones que todavía no hayan sido reformadas quedarán reservadas para clientes vinculados al casino y no serán comercializadas mediante plataformas de reservas ni ofrecidas al público general, señaló el jerarca.



SPA, PISCINAS Y SERVICIO PERSONALIZADO



El futuro hotel incorporará una propuesta integral que contempla spa, piscina interior y exterior, gimnasio y diferentes opciones gastronómicas.



La transformación no estará concentrada exclusivamente en la infraestructura, sostuvo Galvão, agregando que el modelo Fasano exige una mayor intensidad de servicio por huésped.



Una habitación, por ejemplo, no tendrá únicamente la limpieza convencional durante el día. Habrá también atención nocturna para preparar la cama, renovar toallas y atender detalles antes del descanso del pasajero. Ese concepto se trasladará a otras áreas de atención. “El lujo viene del servicio y viene de las personas”, resumió Rodrigo Galvão en un momento de la recorrida. Agregó que la intención es que cada trabajador tenga a su cargo una menor cantidad de huéspedes, buscando elevar el nivel de personalización.



EL OBJETIVO BRASILEÑO



La transformación tiene también un mercado claramente identificado entre sus prioridades: Brasil. La llegada de Fasano y el perfil de lujo del shopping buscan reforzar la capacidad de Punta del Este para captar turistas brasileños y visitantes internacionales de alto poder adquisitivo. Pero la estrategia empresarial pretende ir más allá de los meses de enero y febrero, revelaron los ejecutivos.



La incorporación de compras, gastronomía, casino, hotelería y espectáculos forma parte de una apuesta para generar motivos de viaje durante todo el año.



Otro de los aspectos del proyecto contempla además una sala o teatro para espectáculos, aunque sus características y programación serán anunciadas posteriormente. También se tendrá un pequeño centro de convenciones o salón de fiestas para albergar distintos eventos.



Mientras las obras continúan, la agenda de actividades tampoco se detendrá. Para noviembre está previsto el aniversario del establecimiento y para diciembre se prepara la denominada “final millonaria”. Una transformación que busca marcar otra etapa en Punta del Este



Desde el proyecto comparan la dimensión del cambio con lo ocurrido hace casi tres décadas con la llegada del entonces Conrad. Ahora la apuesta es diferente: transformar una propiedad ya consolidada sin detener su funcionamiento y sumar nuevas unidades de negocio a la actividad tradicional del hotel y el casino.



Tras el recorrido, la prensa fue agasajada por las autoridades con una cena.





Participaron de la recorrida las autoridades mencionadas Rodrigo Galvão y Javier Azcurra, junto al gerente general de la propiedad Diego Berna, el director de Casino de JHSF Gustavo Barcha, y el director de Gastronomía Richard Nieto.

Volver atrás