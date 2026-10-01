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Incendio, nueva esperanza, Maldonado
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23:55

Incendio destruyó una vivienda precaria en el asentamiento Nueva Esperanza

El fuego se registró pasadas las 23 horas de este jueves y Bomberos trabajó para evitar que las llamas se propagaran a las viviendas linderas.

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Bomberos del destacamento de Maldonado trabajó en una vivienda precaria del asentamiento Nueva Esperanza, donde se registró un fuego generalizado durante la noche del jueves.

Según pudo saber FM GENTE, se logró evitar la propagación a las fincas linderas, pero la vivienda afectada sufrió pérdidas totales.
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