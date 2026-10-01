Según pudo saber FM GENTE, se logró evitar la propagación a las fincas linderas, pero la vivienda afectada sufrió pérdidas totales.
Interés General
23:55
Incendio destruyó una vivienda precaria en el asentamiento Nueva Esperanza
El fuego se registró pasadas las 23 horas de este jueves y Bomberos trabajó para evitar que las llamas se propagaran a las viviendas linderas.
Bomberos del destacamento de Maldonado trabajó en una vivienda precaria del asentamiento Nueva Esperanza, donde se registró un fuego generalizado durante la noche del jueves.
Según pudo saber FM GENTE, se logró evitar la propagación a las fincas linderas, pero la vivienda afectada sufrió pérdidas totales.
Según pudo saber FM GENTE, se logró evitar la propagación a las fincas linderas, pero la vivienda afectada sufrió pérdidas totales.
Lo Último
Lo más visto
Policiales y Judiciales
Amplio despliegue policial en el centro de Maldonado para localizar a dos niñas de 8 y 9 años
Interés General
Giuseppe Cipriani a través de su empresa fue la única oferente en la licitación del Parador Manantiales y ofrece una inversión de 3 millones de dólares
Policiales y Judiciales
Desesperada búsqueda en Maldonado: Fiscalía investiga el caso de una perra robada hace un año y su familia sigue buscándola
Tránsito y Transporte
Hay afectación de Ruta Interbalnearia en el entorno de Pan de Azúcar
Social
Jubilada denuncia que pretenden desalojarla tras la caída de su hija desde un balcón
Más noticias
Voraz incendio destruyó un automóvil en Ruta 39
El vehículo tomó fuego en la tarde de este domingo
Incendio en una vivienda abandonada
El hecho se registró en la noche de este sábado en la intersección de Carlos Anfusso y Román Cortéz. No hubo personas lesionadas.
Incendio en una vivienda del barrio La Sonrisa
El hecho ocurrió en horas de la noche de este viernes.
En llamas: Incendio en vivienda del barrio San Martin
Pasadas las 16 horas de este sábado, Bomberos acudió a una finca ubicada en la calle Isla de Flores, entre Uruguay y Paysandú.
Multimedia