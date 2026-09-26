Jubilada denuncia que pretenden desalojarla tras la caída de su hija desde un balcón

Gricel y su hija se mudaron desde Montevideo a Balneario Las Flores a finales de abril de este año. Cuatro días después de mudarse, el 29 de abril, su hija cayó del balcón, su hija de 48 años cayó del balcón - que asegura estaba en mal estado - y sufrió severas fracturas de la cintura hacia abajo que afectaron gravemente sus vértebras lumbares.



Tras permanecer internada en los hospitales de Maldonado y San Carlos, la mujer quedó completamente dependiente bajo el cuidado de su madre y en pleno proceso de tratativas médicas para intentar volver a caminar. “No sabemos si va a volver a caminar”, lamentó Gricel en diálogo con FM GENTE.



De acuerdo con su relato, el acuerdo original para el alquiler de la vivienda se había pautado de forma anual, aunque el documento formal se firmó por un plazo menor. "El contrato era anual, pero firmado por cuatro meses porque la dueña, el escribano conocido de ella, no le cobraba a ella y ella no me cobraba a mí, y yo confié". Mientras su hija se encontraba aún hospitalizada, la propietaria “el 10 de junio me pidió la casa, después me puso un abogado bastante prepotente. Ahora tengo el desalojo", contó.



“Me cortó el agua hace dos meses. No me puedo mudar porque no tengo para el depósito, tiene que ser un alquiler barato e ingresar con lo que tengo porque cobro la jubilación y la tengo súper empeñada”, señaló. Gricel mencionó que toda su vida trabajó en el Ministerio de Industria y en el Banco de Seguros del Estado y que percibe una pasividad nominal de $ 80. 000 pero su ingreso neto es de $ 27.000 debido a los descuentos por préstamos y deudas acumuladas.



“Llamé al comunal, el que pertenece al Balneario Las Flores, y ningún asistente social ni la canasta básica nos da, porque yo cobro 'tanto' nominal. Le pedí agua a OSE, nada. Le pedí agua a los bomberos, nada. A la policía solo un cabo se apiadó de nosotras y nos trajo unos bidones de agua de la canilla”, reclamó.



“Yo nunca fui al Mides porque no he tenido tiempo, no la puedo dejar sola y no puedo pagar a nadie que la cuide. Usa pañales, ya casi no me quedan pañales. No tengo agua. Me siento desesperada, como madre ver así a una hija que estaba bien. Lo único que pido es un lugar para irme a vivir y que me traigan agua. Algo de agua por favor”, expresó.

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