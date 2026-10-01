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Bono colaboración, ferretería, Maldonado
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22:49

Vecinos se organizan para ayudar al dueño de la ferretería que perdió todo en un incendio

Federico Miranda perdió su ferretería en el incendio ocurrido semanas atrás sobre avenida Aiguá. Vecinos y comerciantes organizaron un bono colaboración de $250 con un premio de US$ 1.000 para ayudarlo a recuperar el negocio.

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Luego del incendio que destruyó una ferretería ubicada sobre avenida Aiguá y Yerbal, vecinos y comerciantes de la zona se organizaron para ayudar a su propietario, Federico Miranda.

El comercio sufrió pérdidas totales durante el incendio y ahora la iniciativa busca darle una mano para que pueda recuperar parte de lo perdido y volver a abrir sus puertas.

Para eso se puso en marcha un bono colaboración a beneficio de Ferretería Miranda, con un valor de $250.

El premio será de US$ 1.000 y el sorteo se realizará el 30 de diciembre ante escribano público.

Los bonos se pueden adquirir en puntos de venta fijos en Kiosco Maxi y Heladería Dolce.

También se habilitó el teléfono 095 588 080 para quienes quieran obtener más información o colaborar.

La iniciativa surgió entre vecinos y comerciantes de la zona, que buscan sumar apoyo para que Miranda pueda recuperarse y volver a poner en funcionamiento su ferretería.
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