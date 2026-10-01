Vecinos se organizan para ayudar al dueño de la ferretería que perdió todo en un incendio

Luego del incendio que destruyó una ferretería ubicada sobre avenida Aiguá y Yerbal, vecinos y comerciantes de la zona se organizaron para ayudar a su propietario, Federico Miranda.



El comercio sufrió pérdidas totales durante el incendio y ahora la iniciativa busca darle una mano para que pueda recuperar parte de lo perdido y volver a abrir sus puertas.



Para eso se puso en marcha un bono colaboración a beneficio de Ferretería Miranda, con un valor de $250.



El premio será de US$ 1.000 y el sorteo se realizará el 30 de diciembre ante escribano público.



Los bonos se pueden adquirir en puntos de venta fijos en Kiosco Maxi y Heladería Dolce.



También se habilitó el teléfono 095 588 080 para quienes quieran obtener más información o colaborar.



La iniciativa surgió entre vecinos y comerciantes de la zona, que buscan sumar apoyo para que Miranda pueda recuperarse y volver a poner en funcionamiento su ferretería.

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