La Escuela Nº 95 de Maldonado Nuevo inauguró un mural realizado por estudiantes, familias y artistas

Uno de los muros de la Escuela N.º 95 España, de Maldonado Nuevo, se convirtió en un espacio de expresión artística y memoria colectiva.



El centro educativo inauguró este viernes 16 un mosaico comunitario, resultado de varias semanas de trabajo compartido entre integrantes de la institución y vecinos del barrio.



La iniciativa permitió transformar un sector del establecimiento mediante una propuesta que reunió a docentes, auxiliares, practicantes y otros integrantes de la comunidad educativa.



Durante la inauguración, el director de la escuela, Nicolás Campón, en diálogo con FM GENTE, destacó el significado de la iniciativa para la institución y el barrio.



"Mucho más que una obra de arte, este mural representa el encuentro, la memoria, la convivencia y la esperanza", expresó.



Campón señaló que la experiencia permitió fortalecer los vínculos entre quienes participaron y destacó que el trabajo compartido transformó no solamente un muro, sino también la manera de encontrarse y construir comunidad.



En estos tiempos en los que tanto necesitamos mensajes de paz, elegimos el arte como una forma de expresar, recordar, embellecer y transmitir valores a las nuevas generaciones, manifestó.



La propuesta se concretó gracias a la postulación del Rotary Club de Maldonado y al financiamiento de la Fundación ReachingU, una organización sin fines de lucro que apoya proyectos educativos destinados a mejorar las oportunidades de niños, niñas y adolescentes en Uruguay.



El Proyecto Mariposas cuenta con más de diez años de trayectoria y desarrolla propuestas artísticas, educativas y comunitarias orientadas a fortalecer los vínculos sociales mediante el trabajo colectivo.



Campón agradeció a las organizaciones y a todas las personas que hicieron posible la realización del mural, al que definió "como una huella que permanecerá en la escuela y en el barrio".

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