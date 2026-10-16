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20:00

La Escuela Nº 95 de Maldonado Nuevo inauguró un mural realizado por estudiantes, familias y artistas

La obra forma parte del Proyecto Mariposas, una iniciativa que utiliza el arte como herramienta para promover la memoria, la convivencia y el trabajo colectivo.

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Uno de los muros de la Escuela N.º 95 España, de Maldonado Nuevo, se convirtió en un espacio de expresión artística y memoria colectiva.

El centro educativo inauguró este viernes 16 un mosaico comunitario, resultado de varias semanas de trabajo compartido entre integrantes de la institución y vecinos del barrio.

La iniciativa permitió transformar un sector del establecimiento mediante una propuesta que reunió a docentes, auxiliares, practicantes y otros integrantes de la comunidad educativa.

Durante la inauguración, el director de la escuela, Nicolás Campón, en diálogo con FM GENTE, destacó el significado de la iniciativa para la institución y el barrio.

"Mucho más que una obra de arte, este mural representa el encuentro, la memoria, la convivencia y la esperanza", expresó.

Campón señaló que la experiencia permitió fortalecer los vínculos entre quienes participaron y destacó que el trabajo compartido transformó no solamente un muro, sino también la manera de encontrarse y construir comunidad.

En estos tiempos en los que tanto necesitamos mensajes de paz, elegimos el arte como una forma de expresar, recordar, embellecer y transmitir valores a las nuevas generaciones, manifestó.

La propuesta se concretó gracias a la postulación del Rotary Club de Maldonado y al financiamiento de la Fundación ReachingU, una organización sin fines de lucro que apoya proyectos educativos destinados a mejorar las oportunidades de niños, niñas y adolescentes en Uruguay.

El Proyecto Mariposas cuenta con más de diez años de trayectoria y desarrolla propuestas artísticas, educativas y comunitarias orientadas a fortalecer los vínculos sociales mediante el trabajo colectivo.

Campón agradeció a las organizaciones y a todas las personas que hicieron posible la realización del mural, al que definió "como una huella que permanecerá en la escuela y en el barrio".
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Imagen 1 de la galería
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