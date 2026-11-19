Un grupo de familiares de la Escuela N° 99 denunció ante FM GENTE que una maestra de tercer año fue agredida por uno de sus alumnos frente a sus compañeros y al equipo docente.



Según el testimonio enviado a este medio, el personal del centro asistió de inmediato a la docente y notificó a las autoridades educativas. Una madre relató que se solicitó una unidad de emergencia de Cardiomóvil para atender a la maestra dentro de la escuela.



Las familias aseguraron que el episodio no es un hecho aislado. De acuerdo con su denuncia, el alumno ha protagonizado agresiones reiteradas durante todo el año, tanto contra docentes como contra otros estudiantes.



“El colectivo de padres manifestamos preocupación por la maestra de clase y los alumnos, solicitando respuestas de las autoridades”, expresaron en su comunicado.



Consultadas al respecto, fuentes de la Inspección Departamental de Educación Inicial y Primaria confirmaron a FM GENTE que recibieron la denuncia formal por lo ocurrido. Desde el organismo señalaron que el caso ya se encuentra bajo investigación, aunque aclararon que, por el momento, no están habilitados a realizar declaraciones públicas.

Firma editorial: Redacción FM GENTE