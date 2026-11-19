Un grupo de familiares de tercer año de la Escuela N° 99 de Maldonado denunció ante FM GENTE que una maestra de tercer año fue agredida por uno de sus alumnos frente a sus compañeros y al equipo docente.Según el relato brindado por los familiares, el incidente ocurrió ayer miércoles y obligó al personal de la escuela a asistir de inmediato a la maestra y solicitar una unidad de emergencia móvil de Cardiomóvil para atenderla en el lugar. Tras el episodio, la docente inició una licencia médica que se extenderá hasta el próximo lunes.A raíz de lo sucedido, resolvieron no enviar a sus hijos al centro educativo durante la jornada de hoy como medida de protesta, a la espera de ser recibidos por las autoridades de Primaria. “Los niños no van a entrar a clase hoy como forma de protesta hasta que seamos escuchados”, informó Gabriel, padre de tres alumnos de la institución y de una niña que asiste al grupo afectado.“La maestra psicológicamente no da más. Es una situación que ya saturó”, añadió el padre en declaraciones a FM GENTE.Según su testimonio, el niño ya arrastraba antecedentes conflictivos en Montevideo, de donde fue expulsado de una escuela. “Es un caso que lo venimos padeciendo durante todo el año. El niño tiene trastorno conductual y ya es un problema que se está yendo de las manos, ayer le pegó a la maestra adelante de todos los niños”, lamentó.El padre denunció que la situación “se volvió incontrolable”. “Durante todo el año le ha pegado a la profesora de inglés, ha amenazado que va a llevar un cuchillo y va a matar a un niño”, denunció.“¿Qué están esperando? Que pase algo grave”, reclamó, añadiendo que “Primaria está al tanto de todo esto, lo primero que dice cuando tratamos de hablar con ellos que ellos no pueden hablar que está todo encaminado para hacer algo y no hacen nada”.Gabriel enfatizó que el reclamo de las familias no busca discriminar al menor, sino exigir un abordaje adecuado para su condición que garantice, al mismo tiempo, la integridad física y emocional de los demás niños y trabajadores del centro.“Yo me pongo en el lugar de la criatura y habría que darle otro tratamiento a ese niño. Lo que pido a la gente de Primaria es que se pongan tanto del lado de la criatura como de los niños nuestros que están sufriendo”, expresó el padre, visiblemente emocionado.“La inspectora ha ido a reuniones a la escuela pero yo veo que queda en eso: solo en reuniones. Le iban a poner un asistente y nunca fue nadie. Hay que buscar una solución Por favor, que tomen cartas en el asunto”, concluyó.Consultadas al respecto, fuentes de la Inspección Departamental de Educación Inicial y Primaria confirmaron a FM GENTE que recibieron la denuncia formal por lo ocurrido. Desde el organismo señalaron que el caso ya se encuentra bajo investigación, aunque aclararon que, por el momento, no están habilitados a realizar declaraciones públicas.