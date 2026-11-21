La Asociación de la Prensa Uruguaya (APU) expresó su solidaridad con la fotógrafa Virginia Martínez Díaz, quien fue increpada mientras realizaba una cobertura periodística en la Escuela N.º 99 de Maldonado.



El hecho ocurrió el viernes 20 de noviembre, cerca de las 13:00 horas, cuando la trabajadora registraba una movilización de familias que reclamaban medidas de seguridad para la comunidad educativa, luego de que una maestra de tercer año fuera agredida por un alumno.



Según el comunicado de APU, mientras fotografiaba los carteles colocados en la entrada de la escuela, una mujer que manifestó ser la madre del alumno involucrado la enfrentó, le exigió que dejara de sacar fotos e intentó echarla del lugar.



Además, la amenazó con denunciarla y realizó una llamada en la que afirmó que la fotógrafa la estaba amenazando y maltratando, según indicó la asociación.



Desde el sector Fotoperiodismo de APU respaldaron a la trabajadora y recordaron que los reporteros gráficos deben poder realizar su tarea sin amenazas ni intimidaciones.



También señalaron que la cobertura se limitó a fotografiar los carteles de la movilización y destacaron la importancia de respetar la presencia de niños en los centros educativos.



La asociación reafirmó su compromiso con la defensa de la libertad de prensa y las condiciones laborales de los reporteros gráficos.

Firma editorial: Redacción FM GENTE