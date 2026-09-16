Garlo celebró que la Intendencia atendiera los reclamos por la Terminal de Punta del Este y pidió una discusión participativa

Garlo se pronunció sobre la controversia generada en torno a eventuales cambios en el funcionamiento de la terminal y destacó que las autoridades departamentales hayan atendido los planteos surgidos desde la comunidad local.



“Celebro que la Intendencia de Maldonado haya escuchado el reclamo de la comunidad local y haya resuelto no hacer cambios en la Terminal de Punta del Este, en la forma en que se habían anunciado”, expresó el legislador frenteamplista.



El diputado planteó, además, que la discusión sobre el futuro funcionamiento de la terminal y la movilidad en Punta del Este debería desarrollarse mediante instancias que incorporen a diferentes actores.



“Desde el Frente Amplio proponemos generar ámbitos participativos con la ciudadanía y las organizaciones de la sociedad civil para arribar a la mejor solución posible”, señaló.



Para Garlo, las decisiones que eventualmente se adopten deberían estar respaldadas por criterios técnicos y tener como objetivo mejorar las condiciones de funcionamiento de la ciudad.



En ese sentido, sostuvo que las soluciones deben estar “fundadas en aspectos técnicos y mejorar la calidad de vida de locales y visitantes”.



La posición del diputado se conoce en medio del debate generado por los cambios proyectados para la Terminal de Punta del Este y su incidencia sobre el transporte y la movilidad de la península.



Como lo adelantó en exclusiva en la mañana de este miércoles FM GENTE, la intendencia de Maldonado resolvió mantener el actual funcionamiento de la terminal de Punta del Este para la llegada de buses interdepartamentales e internacionales, los cuales se había anunciado iban a culminar su trayecto en Maldonado, pero la medida quedó postergada.

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