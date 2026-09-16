La IDM resolvió mantener actual funcionamiento de la terminal de Punta del Este

Ayer tuvo lugar una reunión clave para definir el futuro funcionamiento de la terminal de ómnibus de Punta del Este, encabezada por el intendente Miguel Abella, y de la que participaron el secretario general Álvaro Villegas y el prosecretario José Martín Hualde.



También estuvieron los directores generales de los departamentos de Obras, Guillermo López; de Planeamiento y Presupuesto, Enrique Baeza; de Movilidad, Juan Pígola; y de Gestión Territorial, Mónica Faccio.



De acuerdo a información exclusiva obtenida por FM Gente, una de las alternativas era la autorización de ingreso de unidades del transporte interdepartamental de pasajeros en horarios donde el tránsito en la zona esté más atenuado, pero finalmente se decidió mantener el funcionamiento actual.



Por otra parte, en breve la Facultad de Arquitectura entregará un informe sobre el futuro de la terminal de Maldonado, que incluiría, entre otras cosas, un nuevo emplazamiento, proyecto del que también se habla hace varios años.



Como lo informó FM GENTE en su momento, se había generado polémica por la decisión de impedir la llegada a dicha terminal de los buses interdepartamentales. En ese sentido, vecinos de la península se movilizaron y reunieron 4 mil firmas para evitar la medida que finalmente no se llevará a cabo para esta temporada.

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