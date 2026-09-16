Intendencia contratará ONG para ayudar a personas en situación de calle y trabajará con presos próximos a recuperar la libertad

La directora del Departamento de Convivencia Ciudadana de la Intendencia de Maldonado, Adriana Graziuso, se refirió a las principales líneas de trabajo previstas para el próximo año, luego de la aprobación de la modificación presupuestal.



Graziuso señaló que uno de los principales objetivos será avanzar en la contratación de organizaciones no gubernamentales para trabajar con personas en situación de calle, con un enfoque que incluya la rehabilitación social y laboral.



Además, indicó que se buscará trabajar con personas que estén próximas a salir del establecimiento carcelario de Las Rosas. La intención es comenzar ese acompañamiento antes de que recuperen la libertad, para que puedan contar con un destino y alternativas de inserción social y laboral al momento de salir.



La jerarca también se refirió a la cantidad de personas en situación de calle que hay actualmente en el departamento. Según datos proporcionados por la Policía, son unas 600 en todo Maldonado, de las cuales más de 400 corresponden a Maldonado y Punta del Este.



En el refugio ubicado sobre Ruta 39, unas 160 personas permanecen en promedio, de acuerdo con la información recibida por la Intendencia.



Graziuso aclaró que la situación de calle es una problemática cuya responsabilidad principal corresponde al Gobierno Nacional, aunque señaló que la Intendencia aporta recursos y mantiene distintos programas de apoyo.



En ese sentido, sostuvo que será necesario conocer qué parte de los recursos que el Gobierno Nacional destine a la situación de calle llegará a Maldonado. Señaló que el departamento es el segundo del país con mayor cantidad de personas en situación de calle y afirmó que una parte importante de quienes llegan a esa situación son personas que egresan de Las Rosas.



Sobre la proximidad de la temporada de verano y el eventual fin de la alerta roja, Graziuso indicó que la Intendencia analizará la situación junto al intendente y que también será necesario coordinar con el Ministerio de Desarrollo Social.

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