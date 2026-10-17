Dos hombres intentaron robar cables de un contador: un policia de franco detuvo a uno y el otro se fugó

Un policía que se encontraba fuera de servicio detuvo a un hombre de 28 años que intentaba robar cables de un contador de energía eléctrica en el barrio Sarubbi de Maldonado.



El hecho ocurrió este viernes 16 de octubre, próximo a las 6:20 horas, en calle 25 de Mayo, casi Cruzada Libertadora.



El funcionario observó a dos hombres manipulando el contador y provocando daños para sustraer cables. Ante la situación, solicitó apoyo policial e intervino, logrando detener a uno de ellos, mientras que el otro se dio a la fuga.



El detenido, identificado como Richard Gastón Manera Rodríguez, de 28 años y poseedor de antecedentes penales, tenía en su poder una tenaza, un alicate y varios metros de cable, elementos que fueron incautados.



Tras comparecer ante la Fiscalía de 5.º turno, la Justicia lo condenó como autor de un delito de hurto tentado a siete meses de prisión.

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