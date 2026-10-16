Otro hombre fue atrapado luego de robar cables y focos de iluminación

Un llamado alertó a la Policía sobre la presencia de un hombre que estaba hurtando cables de la vía pública en la ciudad de Maldonado, la mañana del pasado miércoles 14.



Personal de la URPM de Zona II concurrió al lugar indicado e interceptó en Av. Lussich a un individuo que circulaba en bicicleta cargando cables y focos de luz.



El hombre, identificado como J.D.Q.F. de 37 años y poseedor de antecedentes penales, fue consultado sobre la procedencia de los elementos que llevaba y no pudo dar explicaciones. La policía procedió a detenerlo y quedó a disposición de la Fiscalía de 5° Turno.



Tras comparecer ante la Justicia, este jueves fue condenado como autor de un delito de hurto a tres meses de libertad a prueba. Como condiciones, deberá prestar servicio comunitario y someterse a la vigilancia de la Dinama.





Foto: imagen ilustrativa

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