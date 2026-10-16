Otro hombre fue atrapado luego de robar cables y focos de iluminación

Personal de la URPM de Zona II concurrió al lugar indicado e interceptó en Av. Lussich a un individuo que circulaba en bicicleta cargando cables y focos de luz.
El hombre, identificado como J.D.Q.F. de 37 años y poseedor de antecedentes penales, fue consultado sobre la procedencia de los elementos que llevaba y no pudo dar explicaciones. La policía procedió a detenerlo y quedó a disposición de la Fiscalía de 5° Turno.
Tras comparecer ante la Justicia, este jueves fue condenado como autor de un delito de hurto a tres meses de libertad a prueba. Como condiciones, deberá prestar servicio comunitario y someterse a la vigilancia de la Dinama.
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