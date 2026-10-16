Con homenajes a Carlos Perciavalle y al critico Jackie Rodríguez Stratta se inicia el Festival Internacional Piriápolis de Película

El Argentino Hotel será una vez más el lugar de unión e intercambio de directores, productores, cineastas, artistas, críticos cinematográficos, autoridades, y público en general generando un espacio fundamental para mesas redondas, charlas magistrales y reuniones en torno a la temática de la producción audiovisual. Como todos los años la muestra permitirá apreciar un cine de calidad con entrada libre y gratuita. Este evento continuará todo el fin de semana hasta el domingo 18 de octubre, incluyendo la infaltable Competencia Iberoamericana de Cortometrajes.



En esta edición recibirán el Homenaje a su Trayectoria, los siguientes artistas que son tres personalidades fundamentales cuyas historias y obras forman parte de la memoria cultural y cinematográfica del Río de la Plata.



El comediante y humorista montevideano Carlos Perciavalle, quien presentará el documental "El último viaje a China" de Alejandro Maci. Además Perciavalle está en pleno proceso del rodaje del docuficción sobre su vida “Carlos, El Rey”, el cual se está trabajando sobre un primer guión de Maci, con producción ejecutiva y posible dirección de Mariana Sagasti.



El director y guionista porteño Carlos Sorín de quien se proyectará su multipremiado film rodado en la Patagonia Argentina, "Historias Mínimas" y quien en febrero próximo rodará –también en el sur argentino- su onceavo largometraje “Cambio de planes”. Y por último al realizador de animación uruguayo Walter Tournier, quien está en la etapa de postproducción de su segundo largometraje, codirigido con el brasileño César Cabral, el film "Pueblo chico" (Small Town) con la técnica de stop motion.



Durante las tres jornadas se exhibirán un total de 56 films. Habrá 16 largometrajes provenientes de Argentina, Brasil, España, Francia, Irán, México y Uruguay. Por otra parte se verán 40 cortos procedentes de Argentina, Brasil, Colombia, España, Estados Unidos, Finlandia, Japón, Perú, Polonia, Portugal, Reino Unido y Uruguay.



Los films en paso reducido incluyen las secciones Maldonado Filma, presentadas por el escritor y periodista Valentín Trujillo, junto con los realizadores de 7 films (Sábado 17 a las 16:30 en la Sala B). Kino Club presenta 6 cortos en Super 8 de cómicos estadounidenses programados por el cineclubista, docente, director y DF Emiliano Penelas. (Sábado 17 a las 18:15 en la Sala B). Habrá una Muestra Informativa de Cortometrajes (Viernes 16 a las 17:00 en la Sala B).



HOMENAJES, MESAS Y ACTIVIDADES



El viernes a las 19:00 en el Foyer principal del Argentino Hotel se realizará la Ceremonia de Apertura con la presencia de los invitados especiales, los Jurados, periodistas acreditados, organizadores, autoridades y público en general. A las 20:30 en el Salón Dorado se realizará el Homenaje a la Trayectoria a Carlos Perciavalle y a continuación el propio actor junto al realizador Alejandro Maci presentarán el film “El último viaje a China”.



Al día siguiente, el sábado 17 a las 11:30 en el Salón La Concepción, en la planta baja del Argentino Hotel, se realizará la Charla “China Zorrilla: Memoria, cine y nuevas generaciones”. En la misma participarán Maci y Perciavalle siendo el moderador el programador y cronista de cine argentino Fernando Brenner.



Ese mismo sábado pero en el Salón Dorado se realizará a las 19:15 un reconocimiento a la memoria de Jackie Rodríguez Stratta, periodista, locutor, publicista y productor uruguayo que fuera un amigo entusiasta y apoyo constante del festival que falleció a los 75 años el 21 de octubre de 2025.



A las 19:30 será el momento del otro homenajeado, el realizador de animación Walter Tournier, uno de los pioneros de la animación cinematográfica uruguaya y una figura fundamental de la animación latinoamericana. Nacido el 14 de julio de 1944 en Montevideo, Uruguay. Luego de la entrega de la Plaqueta de Homenaje se exhibirán los cortos "Nuestro pequeño paraíso" (1983, 9'), "A pesar de todo" (2003, 6'), "Chatarra" (2015, 5') y "Alto el juego" (2016, 7'). Toda una exquisitez.



A continuación a las 20:30 será el momento de otro tributo. En este caso al eximio y multipremiado director argentino Carlos Sorín. Su obra, profundamente humana y de singular sensibilidad, lo ha convertido en uno de los realizadores argentinos más destacados de las últimas décadas, con títulos como "La película del rey" (1986), "El perro" (2004), y "El camino de San Diego" (2006). Nació en Buenos Aires el 21 de octubre de 1944. El mismo presentará su tercer largometraje, “Historias mínimas” (2002).



Finalmente el domingo 18 a las 11:30 en el Salón La Concepción, se hará una Mesa sobre “Formación, creación y circulación: el cine como herramienta de desarrollo cultural”. En la misma estarán participando Flor Ferrer (ACAU - Agencia del Cine y el Audiovisual del Uruguay), Gonzalo Torrens (ECI - Escuela de Cine del Uruguay) y Valentín Trujillo (“Maldonado Filma”), actuando como moderador Alejandro Yamgotchian, el Director artístico y programador de Piriapolis de Película.



MUESTRA LATINOAMERICANA DE LARGOMETRAJES



De la Argentina estarán “Weser” (Argentina, 2025) octavo largometraje de Fernando Spiner (Viernes 16 - 22:30 - Sala B). Dentro del apartado especial FANTAPIRIA se verá “Moebius” (Argentina, 1996) de Gustavo Mosquera R. quien viaja especialmente para presentar su segundo film. (Viernes 16 - 23:00 - Salón Dorado). "El infierno está encantador - Gulp. 1985" (Argentina, 2026) de Lisandro Carcavallo quien también estará en Piriapolis presentando su film sobre la grabación y gestación del primer disco LP de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota y su primera presentación en vivo en el mítico espacio Cemento, acompañado por la productora ejecutiva Marisol Liuzzi (Sábado 17 - 22:45 - Salón Dorado). "Yendo" (Argentina / España / Irlanda / México, 2025) de Ezequiel Tronconi (Domingo 18 - 13:30 - Sala B).



Por el lado de Brasil se exhibirán: "La Ecuación" (Brasil, 2026) de Guilherme Marcondes quien estará presentando su película. (Sábado 17 - 14:00 - Salón Dorado). Y "Cinco tipos de miedo" (Brasil, 2025) de Bruno Bini, multipremiada en el Festival de Cine de Gramado. Presentación a cargo del periodista y crítico brasileño Marcos Santuario. (Sábado 17 - 17:15 - Salón Dorado).



Son varios los films que jugarán de locales. De Uruguay estarán "Frágil como cristal" (Uruguay, 2026) de Marco Valenti quien estará junto al productor Camilo Argimón (Viernes 16 - 20:30 - Sala B). "Mamá está acá" (Uruguay, 2026) de Claudia Abend y Adriana Loeff, quienes estarán presentando el tercer largo que ambas han codirigido (Sábado 17 - 15:30 - Salón Dorado).



"Cuerpos en tránsito" (Uruguay, 2026) de Victoria Giménez que presentará su premiada película. (Sábado 17 - 19:15 - Sala B). Y "Los niños perdidos" (Francia / Uruguay, 2024) de Gabriela Guillermo e Irina Raffo. Presentada por Gabriela Guillermo (Domingo 18 - 16:15 - Sala B).

Volver atrás