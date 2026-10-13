Llega el Festival Internacional Piriápolis de Película: conocé los detalles

Llega la 23 edición del festival internacional Piriápolis de Película, desde el viernes 16 al domingo 18 de octubre en el Argentino Hotel. La entrada a todas las exhibiciones y actividades será libre y gratuita, sujeta a la capacidad de las salas.



La programación incluirá cortometrajes, mediometrajes y largometrajes de diversos países y géneros, junto a estrenos exclusivos, invitados nacionales e internacionales, homenajes, presentaciones y mesas redondas.



La apertura de la grilla en el Salón Dorado, el viernes a las 20:30, será de la mano del documental “El último viaje a China” que rinde homenaje a la emblemática actriz uruguaya China Zorrilla, dirigido por Alejandro Maci y producido por Pablo Echarri. Será presentado por Maci y el artista uruguayo Carlos Perciavalle.



También el viernes, a las 22:30 en Sala B, se proyectará Weser, una película de docuficción que reflexiona sobre la naturaleza humana y el poder del arte, a través de un grupo de personas de un pequeño pueblo costero que, durante la cuarentena por el covid 19, encuentra en la poesía un refugio frente a la muerte y la incertidumbre.



El sábado continúa la amplia programación. Una de las propuestas es el homenaje al director y guionista de cine uruguayo Walter Tournier, a las 19:30, y también el reconocimiento al argentino Carlos Sorín, director y guionista de cine, a las 20:30.



Otra de las proyecciones previstas es el documental El infierno está encantador: Gulp, que reconstruye la gestación, grabación y la histórica presentación del primer disco de Los Redondos (Gulp!), utilizando material de archivo inédito y testimonios. Presentarán el documental, a las 22:45 horas, el director Lisandro Carcavallo y la productora Marisol Liuzzi.



El domingo 18 la grilla comienza a las 11:30 con el conversatorio “Formación, creación y circulación: el cine como herramienta de desarrollo cultural” en el que participarán Flor Ferrer (ACAU), Gonzalo Torrens (Escuela de Cine del Uruguay) y Valentín Trujillo (“Maldonado Filma”). La propuesta continuará durante todo el día. Para conocer la programación completa click en “Ver documento adjunto”.





Foto: Diario Correo de Punta del Este

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