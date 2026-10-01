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Frío, heladas y lluvias: así estará el tiempo en Maldonado durante el fin de semana

La temperatura mínima llegará a 3°C este viernes y la máxima será de 18°C. El sábado aumentará la nubosidad y se esperan precipitaciones, mientras que el domingo la máxima llegará a 22°C.

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Maldonado tendrá un viernes frío, con una mínima de 3°C y una máxima de 18°C. Durante la mañana se espera cielo algo nuboso y nuboso, con heladas agrometeorológicas, nieblas y neblinas.

El viento será del suroeste, entre 10 y 30 km/h, y luego variable entre 0 y 10 km/h. Durante la tarde y noche el cielo se mantendrá algo nuboso y nuboso, con viento variable y luego del noreste, entre 10 y 40 km/h.

El sábado comenzará a desmejorar. La temperatura estará entre 6°C y 18°C, con aumento de la nubosidad, precipitaciones y neblinas. El viento será del noreste, entre 20 y 40 km/h, con rachas de hasta 50 km/h.

Durante la tarde y noche continuará el cielo nuboso y cubierto, con precipitaciones, neblinas y bancos de niebla. El viento rotará del noreste al suroeste y tendrá velocidades de entre 10 y 20 km/h.

Para el domingo se prevé una mínima de 7°C y una máxima de 22°C, con probabilidad media de lluvias.
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