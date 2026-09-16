Policía investiga un confuso siniestro de tránsito en Maldonado que dejó a dos personas lesionadas

En una motocicleta viajaban una mujer de 24 años y una adolescente de 13 años, quienes resultaron lesionadas.
La conductora sufrió un traumatismo en un miembro inferior y fue trasladada a un centro de salud. La adolescente presentó politraumatismos leves y también fue derivada para recibir asistencia médica.
Fuentes policiales fueron consultadas por FM GENTE sobre si se trató de un siniestro en el que participó únicamente la motocicleta, e indicaron que "se está investigando”.
Personal policial trabajó en el lugar mientras se procura establecer cómo ocurrió el hecho.
Foto: enviada a FM GENTE