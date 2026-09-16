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siniestro, Maldonado, lesionados
Tránsito y Transporte
15:32

Policía investiga un confuso siniestro de tránsito en Maldonado que dejó a dos personas lesionadas

Una mujer de 24 años y una adolescente de 13 años fueron trasladadas a centros de salud tras el hecho ocurrido en Luis Alberto de Herrera. La Policía indicó a FM GENTE que las circunstancias del siniestro aún se investigan.

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El siniestro ocurrió este miércoles 16 sobre las 13:00 en Luis Alberto de Herrera a metros de W. Ferreira Aldunate, en Maldonado.

En una motocicleta viajaban una mujer de 24 años y una adolescente de 13 años, quienes resultaron lesionadas.

La conductora sufrió un traumatismo en un miembro inferior y fue trasladada a un centro de salud. La adolescente presentó politraumatismos leves y también fue derivada para recibir asistencia médica.

Fuentes policiales fueron consultadas por FM GENTE sobre si se trató de un siniestro en el que participó únicamente la motocicleta, e indicaron que "se está investigando”.

Personal policial trabajó en el lugar mientras se procura establecer cómo ocurrió el hecho.

Foto: enviada a FM GENTE
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