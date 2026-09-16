“El tema de la movilidad no empieza ni termina en la terminal de Punta del Este”, dijo Álvaro Villegas

“El tema de la movilidad no termina ni empieza en la terminal de Punta del Este”, afirmó el secretario general de la Intendencia de Maldonado, Álvaro Villegas.



Explicó que no se modificará la llegada de servicios interdepartamentales a la terminal de Punta del Este hasta que la terminal de Maldonado esté “adecuada, acondicionada y con las mejores edilicias y las mejores infraestructuras”.



El jerarca señaló que la Intendencia continuará recibiendo propuestas y aportes del Municipio de Punta del Este, otras instituciones y la empresa CIEMSA, concesionaria de la terminal.



También se tendrá en cuenta el trabajo que entregarán antes de fin de año la Facultad de Arquitectura y CIEMSA, cuyos resultados serán parte del análisis sobre el futuro funcionamiento de las terminales.



Por su parte, el alcalde Javier Carballal señaló que la propuesta del Municipio es que los servicios internacionales continúen llegando a Punta del Este y que también se mantengan algunos servicios puntuales entre Montevideo y la península.

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