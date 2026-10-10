Peñarol empató con Progreso y dejó pasar la oportunidad de alcanzar a Torque en la punta del Clausura

Peñarol empató 1 a 1 ante Progreso este sábado en el Estadio Centenario, por la décima fecha del Torneo Clausura, en un partido que tuvo al conjunto visitante en ventaja hasta los descuentos.



Nahuel López abrió el marcador a los 25 minutos del primer tiempo con un remate desde fuera del área que venció al arquero Washington Aguerre.



El equipo dirigido por Diego Aguirre intentó revertir el resultado, pero no encontró los caminos para superar a un rival que se mostró firme defensivamente.



Cuando parecía que Progreso se quedaba con la victoria, Abel Hernández apareció a los 47 minutos del segundo tiempo y convirtió el empate tras una asistencia de Franco González.



Con este resultado, Montevideo City Torque se mantiene como líder del Clausura, luego de haber derrotado 1 a 0 a Danubio.



Por su parte, Progreso dejó escapar una victoria importante en su lucha por evitar el descenso, cuando restan cinco fechas para finalizar el campeonato.



La definición del torneo continúa abierta, con Nacional también en la pelea por los primeros puestos de la clasificación.



El conjunto tricolor enfrentará este domingo a Central Español, a partir de las 18:30 horas, en el Estadio Centenario.

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