Museos en Movimiento y Pasaporte Cultural: de qué tratan estas propuestas que se implementarán a partir de octubre

Este jueves la Intendencia de Maldonado presentó los proyectos Museos en Movimiento y Pasaporte Cultural. Fernando Cairo, subdirector general de Patrimonio, señaló a FM GENTE que el objetivo principal de estas iniciativas es renovar el público de los museos y atraer nuevamente a la comunidad a través de propuestas lúdicas e interactivas.



La iniciativa abarcará cuatro museos locales: Museo Francisco Mazzoni, Museo Vivo del Títere, Museo San Fernando y Museo García Uriburu.



La propuesta consiste en invitar a los participantes a hacer una pausa en su rutina y “abstraerse del estrés diario para conectar con el entorno urbano”, puntualizó Cairo en rueda de prensa. La experiencia propone “detenerse a observar los movimientos de la ciudad, contemplar sus formas y colores, y percibir sus aromas”, como un paso previo antes de ingresar a los museos.



Por su parte, Pasaporte Cultural nació de una experiencia que está extendiéndose a nivel mundial. “Nosotros notábamos que a veces venían visitantes, sobre todo del extranjero, que nos pedían que les selláramos una suerte de pasaporte. Los museos han adoptado esto en el mundo. Uno visita un museo y le pide que te sellen una libretita”, señaló el subdirector.



Cairo adelantó que se diseñó un pasaporte que incluye una breve reseña de cada establecimiento junto a una pregunta de trivia sobre alguna de sus curiosidades. Al completar la visita, cada museo estampará un sello con la fecha correspondiente. Quienes reúnan los cuatro sellos - proceso que puede completarse en un solo día o a lo largo del año - recibirán un pequeño obsequio como estímulo.



La prueba piloto comenzará el sábado 3 de octubre con organizaciones, mientras que el domingo 4 de octubre se abrirá oficialmente a todo público. Está previsto que estas iniciativas culturales se implementen durante todo el año.

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