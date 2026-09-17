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Hurto, La Capuera, condenado
Policiales y Judiciales
12:00

Rompió una reja para entrar a una casa y robar: lo encontraron meses después y fue preso

El hombre, de 43 años y con antecedentes penales, fue identificado tras una investigación policial y detenido el pasado 14 de setiembre. La Justicia lo condenó a 13 meses de prisión efectiva.

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El pasado 23 de marzo, en horas de la mañana, se registró un hurto en una vivienda ubicada sobre Avenida de los Cisnes, en La Capuera.

Según informó la Policía, desconocidos ingresaron a la casa luego de dañar una reja y se llevaron varios objetos, entre ellos celulares, bebidas alcohólicas y un televisor.

A partir de la investigación realizada, se logró identificar al presunto responsable, Álvaro Ricardo Bello Garrel, de 43 años, quien cuenta con antecedentes penales.

La Fiscalía pidió su detención y el hombre fue encontrado el pasado 14 de setiembre en calle Las Danzas, cuando era buscado por el caso.

Tras ser detenido, quedó a disposición de la Justicia.

Finalmente, el 15 de setiembre, luego de la audiencia realizada en el Juzgado Letrado de 4.º Turno, fue condenado como autor de un delito de hurto especialmente agravado.

Deberá cumplir 13 meses de prisión efectiva.
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