Durante la primera mitad, ambos equipos generaron oportunidades, pero carecieron de efectividad en los últimos metros y se fueron al descanso sin goles.



En el complemento, la igualdad se mantuvo hasta los minutos finales. Cuando todo parecía indicar que la clasificación se definiría mediante una tanda de penales, Luciano Boggio ejecutó un tiro de esquina que encontró la cabeza de Tiziano Correa, quien convirtió el único gol del encuentro y desató el festejo tricolor.



Con este triunfo, los dirigidos por Daniel Carreño mantienen intacta la posibilidad de conquistar por primera vez la Copa AUF Uruguay y extender su racha de 30 participaciones consecutivas en la Copa Libertadores.



Danubio y Juventud de Las Piedras definirán quién será el otro finalista cuando se enfrenten el próximo lunes 30 de noviembre, desde las 20:30 horas, en el Parque Alfredo Víctor Viera.



La final está prevista para el sábado 5 de diciembre y el campeón obtendrá un boleto a la primera fase de la Copa Libertadores 2027.



Foto: Copa AUF Uruguay

Firma editorial: Redacción FM GENTE