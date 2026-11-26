El edil del Frente Amplio Pablo Cicero presentó ocho iniciativas en la Junta Departamental de Maldonado durante la última semana, junto a los ediles Javier Ramírez y Adriana Costa. Se trata de cinco pedidos de informes dirigidos al intendente y tres planteos relacionados con reclamos de vecinos del departamento.



Entre los pedidos de informes se encuentra la compra de una camioneta SUV 0 km para el intendente Miguel Abella, mediante la Licitación Abreviada N.º 62/2026. Los ediles solicitaron conocer el expediente completo, la justificación técnica de las exigencias del pliego, el estudio de mercado previo y los criterios utilizados para la adjudicación. La apertura de ofertas está prevista para el 8 de diciembre.



Otro de los planteos apunta a los permisos para Uber y otras plataformas de transporte. Ante el conocimiento de que se otorgaron nuevas autorizaciones, solicitaron a la Intendencia que informe cuáles fueron concedidas desde la entrada en vigencia del Decreto 4115/2025 y por qué procedimiento se adjudicaron. La normativa establece que los permisos deben otorgarse mediante sorteo público.



También solicitaron información sobre la publicación de las compras y adjudicaciones de la Intendencia en la Agencia Reguladora de Compras Estatales (ARCE), así como de las resoluciones en la página web oficial, al considerar que actualmente solo aparece una parte de esa información.



En otro pedido, los ediles solicitaron detalles sobre los costos de las fiestas coorganizadas por la Intendencia y el Municipio de Pan de Azúcar, incluyendo la contratación de artistas, la integración de las comisiones organizadoras y el origen de los recursos utilizados.



La agenda de espectáculos públicos para la próxima temporada también fue objeto de un pedido de informes. En este caso, solicitaron conocer las actividades previstas entre el 1.º de enero y el 31 de marzo de 2027, con el objetivo de contar con información para planificar aspectos vinculados al tránsito, la seguridad y la prevención.



Las otras tres iniciativas recogen planteos de vecinos de distintas zonas del departamento.



En El Tesoro solicitaron el reacondicionamiento de la plaza ubicada junto a la estación de bombeo de OSE, además de medidas de seguridad y saneamiento antes del comienzo de la temporada. El planteo fue dirigido a la Intendencia, el Municipio de San Carlos y las autoridades de OSE.



También trasladaron reclamos por el estado del camino Antonio Lussich, donde vecinos denuncian la presencia de baches que llevan dos años sin reparar y cunetas y banquinas cubiertas de pasto. Solicitaron un relevamiento técnico de todo el camino, reparaciones definitivas y un plan de mantenimiento periódico.



El tercer planteo refiere al cruce de avenida Lussich y camino de los Camalotes, en Punta Ballena, donde solicitaron una solución para mejorar la seguridad vial.



Por otra parte, Cicero informó que la Intendencia respondió un pedido de informes sobre las contrataciones realizadas al amparo del artículo 4 de la Ley 20.451, aunque solicitó una ampliación de la información recibida.



Además, anunció que el próximo 8 de diciembre realizará una exposición en la Junta Departamental bajo el título «En la puerta de la temporada».



"Controlar es parte del trabajo, pero no alcanza. Cada pedido de informes y cada reclamo de vecinos tiene que terminar en una propuesta concreta para Maldonado. Ese es el trabajo que nos propusimos y que vamos a seguir haciendo", expresó el edil.

Firma editorial: Redacción FM GENTE