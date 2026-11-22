Según informó el periodista de FM GENTE Marcelo Gallardo en su cuenta de X, la residencia de la familia Faena será demolida para dar paso a este nuevo emprendimiento inmobiliario, ubicado a la altura de la parada 24 de la playa Brava.



La vivienda fue construida en la década de 1970 y es una de las antiguas residencias señoriales que caracterizaron esa zona de Punta del Este. Aunque todavía permanece en pie, ya comenzaron los preparativos para el desarrollo, con la instalación de un cerco sobre la rambla que anuncia el proyecto.



La casa se distingue por su arquitectura, con paredes de ladrillo a la vista, techos grises, dos torres con grandes ventanales y un sector con techo de vidrio. El predio también cuenta con amplios jardines, pinos y una piscina.



El terreno tiene una superficie de 7.446 metros cuadrados. El nuevo emprendimiento se denomina Casa Brava 24, es una inversión del Grupo 1880 y su comercialización está a cargo de Lijtmaer Propiedades.



El paisajismo estará a cargo del estudio Bulla, especializado en diseño del paisaje y planificación urbana y territorial.





(Foto: cuenta X (@emepege)

Firma editorial: Redacción FM GENTE