El Hotel Oasis será demolido para dar paso a un nuevo desarrollo inmobiliario. En su lugar, una empresa desarrolladora de Montevideo construirá Infinity, una torre de apartamentos que se sumará a los edificios en altura de la zona, según informó el periodista de FM GENTE Marcelo Gallardo en su cuenta de X



El establecimiento fue construido por el emprendedor Jesús Carballal en la década de 1960 y, seis décadas después, todavía permanece en pie, rodeado de construcciones de mayor altura.



Este domingo, en el acceso al hotel todavía se podía observar el pórtico de madera oscura, el cartel con el nombre del establecimiento y una palmera dibujada en color verde. A los costados hay palmeras y espacios verdes, mientras que un cartel anuncia el futuro emprendimiento.



El predio tiene una superficie de 2.565 metros cuadrados.





(Foto: cuenta X @emepege)

Firma editorial: Redacción FM GENTE