Integrantes de la Comisión de Salud Pública de la Cámara de Representantes realizaron una recorrida por los principales centros de salud públicos y privados del departamento, acompañados por los legisladores locales.



El itinerario incluyó visitas al Hospital de Maldonado, el Hemocentro Regional, el Centro de Rehabilitación Física de Maldonado (Cerema), La Asistencial Médica y el Sanatorio Mautone.



Según explicó la diputada por el Frente Amplio, Marita Araújo, la delegación parlamentaria trabaja en conjunto con todos los legisladores nacionales representantes del departamento para evaluar de primera mano la situación sanitaria local.



Tras la visita al Hemocentro, la diputada señaló en rueda de prensa que “lo más importante es que sigue teniendo la misma cantidad de donantes de sangre o más”.



Sostuvo que el servicio no se ha visto debilitado tras resolverse que el Hemobus restrinja su operativa exclusivamente a la región este, cumpliendo así con el objetivo original para el que fue creado.



Sin embargo, señaló que existe un deterioro estructural del edificio. "Estuvimos viendo los graves problemas de estructura que tiene porque estuvo cuatro años sin ningún tipo de mantenimiento; hay pedazos de techos que casi se están cayendo y lugares muy comprometidos", detalló.



Respecto a Cerema, Araújo señaló que la institución atraviesa serias limitaciones presupuestales que no condicen con la demanda real y la complejidad de los casos que asiste.



"Estamos evaluando justamente que los recursos son totalmente insuficientes y no se tiene en cuenta que aquí los que podemos requerir en algún momento de la vida somos los adultos por ACV, por ejemplo, o pueden ser los jóvenes, que representan el otro 50% de los que se atienden por la alta siniestralidad", afirmó la legisladora.

Firma editorial: Redacción FM GENTE

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