Uruguay vivió este viernes una noche especial para sus medios de comunicación de Montevideo con la realización de la primera edición de los Premios Martín Fierro en el país, una ceremonia que reunió a periodistas, conductores, comunicadores y personalidades del espectáculo de ambas márgenes del Río de la Plata.



La gala se desarrolló en el Radisson Victoria Plaza de Montevideo, donde se entregaron reconocimientos a profesionales y producciones de la televisión, la radio y el streaming uruguayo.



La premiación, organizada por la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (APTRA) junto a la Cámara de Notables de Medios del Uruguay (Canomeu) , contó con 27 categorías, cuyas ternas habían sido anunciadas el pasado 15 de octubre.



Luis Ventura periodista y presidente de APTRA, abrió el evento junto a Fabián Esperón que fue el productor general; el conductor Ángel de Britos, que fue reconocido por los 10 años de su programa LAM, la humorista e imitadora Fátima Sánchez, las periodistas de espectáculos Pilar Smith y Susana Rocasalvo, la mediática Charlotte Caniggia, quienes participaron de las actividades vinculadas a esta primera edición uruguaya.



Asimismo como invitada especial y reconocida con un MF de Platino, estuvo presente la uruguaya Natalia Oreiro. También hubo un reconocimiento a la figura de Carlos Perciavalle, repasando a través de un video distintos momentos de sus recordadas actuaciones junto a Antonio Gasalla y China Zorrilla.



El comunicador y cocinero Sergio Puglia recibió el Martín Fierro como homenaje a su trayectoria en los medios.



LOS GANADORES EN TELEVISIÓN



Uno de los reconocimientos destacados de la noche fue para Maxi de la Cruz, quien obtuvo el Martín Fierro a mejor conducción masculina, categoría en la que también competían Gustaf y Eduardo Gianarelli. Posteriormente al final de la gala recibió el MF de Oro.



En conducción femenina, la ganadora fue Noelia Etcheverry, quien compartía la terna con Victoria Rodríguez y Jimena Sabarís.



Por su parte, Telenoche, de Canal 4, se quedó con el premio a mejor noticiero, superando a Subrayado, de Canal 10, y Telemundo, de Canal 12.



Otro de los programas distinguidos fue La Voz, que obtuvo el Martín Fierro a mejor producción integral. En esa categoría también estaban nominados Ahora Caigo y Fuego Sagrado.



La Máscara de Canal 12 ganó en Reality, donde participaban también Blake OFF y Master Chef.



El premio en Entretenimiento fue para Sonríe, te estamos grabando de Canal 10, donde tomaron parte de la terna Poné Play de Canal 12 y Ahora Caigo de Canal 4.



En el rubro de programa Cultural triunfó Pasión de Carnaval de VTV, donde compartía terna con Historias Propias de Canal 5 y Core Cámara de TV Ciudad.



El mejor programa de Turismo fue para En La Ruta de Canal 4, que conduce Eduardo Batista y competía con Diarios de Viaje de Canal 12 y Cicerone de Canal 10 y VTV.



En programa de Debate ganó Polémica en el Bar de Canal 10, que integraba la terna con Todas Las Voces de Canal 4 y Buscadores de Canal 5.



El mejor programa Humorístico fue para la Culpa es de Colón de Canal 12, integrando la terna Sonríe, te estamos grabando de Canal 10 y la Aldea de TV Ciudad. En Interés General fue premiado Historias Propias de Canal 5, donde estaba ternado con Arriba Gente de Canal 10 y Desayunos Informales de Canal 12.



En Magazine se llevó el MF Algo Contigo de Canal 4, donde también estaban Desayunos Informales de Canal 12 y La Mañana en Casa de Canal 10.



Todas las voces conducido por Viviana Ruggiero y al dirección de Gonzalo Terra fue el mejor programa político en televisión.



Como mejor programa Deportivo fue elegido el Polideportivo donde estaba ternado junto Punto Penal y Las Voces del Fútbol.



En el rubro Mejor Cronista de Exteriores triunfó Nicolás González de Canal 4, en donde competía con Verónica Chevalier de Canal 10 y Guillermo Loza de Canal 12.



Mejor Panelista resultó Natalie Yoffe de Canal 10, sobre Cintia Caballero y Anahí Lange, ambas de Canal 4. En Revelación ganó Celina Pereyra de Canal 12 que pugnaba con Camila Antognazza de Canal 5 y Maxi Peña de Canal 4.



LA RADIO TAMBIÉN TUVO ALGUNOS PREMIOS



La radio uruguaya también tuvo un papel destacado durante la ceremonia, con reconocimientos a conductores y programas que forman parte de la actividad cotidiana de los medios nacionales.



En la categoría de mejor conducción radial, el ganador fue Orlando Petinati, quien competía con Joel Rosenberg y Emiliano Cotelo.



Por su parte, No Toquen Nada obtuvo el premio a mejor programa de interés general, categoría en la que también estaban nominados Malos Pensamientos y En Perspectiva.



En el rubro informativo, el reconocimiento fue para Informativo Sarandí, que integraba la terna junto a Informativo Carve y En Perspectiva.



El deporte también tuvo su espacio en la premiación, donde 100% Deporte, fue el ganador, donde competía con La Oral Deportiva de Radio Universal y La Mañana del Fútbol de El Espectador.



Humor en Radio fue para Pablo Fabregat de FM El Sol, que participaba junto a Carlos Tanco de la misma emisora y Luciana Acuña de Sarandí.



EL STREAMING ESTUVO NOMINADO



La ceremonia también incorporó reconocimientos para el streaming, un formato que ha ganado protagonismo dentro del panorama de los medios de comunicación.



Mejor producción de Streaming fue para la productora Trimax. El Observador fue premiado ya que el espacio conducido por Carolina Delisa, Diego Cayota y Leonardo Pereyra fue el ganador del Martín Fierro a mejor programa de actualidad en streaming.



Tuya y mía (El Espectador deportes) se quedó con el Martín Fierro en la terna al mejor programa deportivo en streaming.



Weno que pasó, el programa de Aweno TV, resultó ganador del Martín Fierro al mejor programa de interés general en streaming.



En la categoría mejor conducción de streaming, el ganador fue Richard Galeano, quien compartía la nominación con Sebastián Oreiro e Ignacio “Nacho” Álvarez.



La inclusión de estas categorías reflejó la transformación de los medios y la incorporación de nuevas plataformas a la producción de contenidos informativos y de entretenimiento.



EVENTO HISTÓRICO



La llegada de los Martín Fierro a Uruguay representó un acontecimiento para el sector audiovisual y radial del país.



Los premios, tradicionalmente asociados al espectáculo y los medios argentinos, tuvieron por primera vez una edición destinada a reconocer el trabajo de profesionales y producciones uruguayas.



La ceremonia reunió a figuras de distintas generaciones y formatos, desde los noticieros tradicionales y los programas radiales hasta los contenidos desarrollados para las nuevas plataformas digitales.



Con esta primera edición, los Martín Fierro Uruguay incorporaron un nuevo espacio de reconocimiento para los comunicadores nacionales, en una gala que combinó televisión, radio, streaming y espectáculo.



Los mejores vestidos fueron votados por los asistentes a la gala y resultaron ser Victoría Rodríguez y Julio Ríos.



IN MEMORIAM



Honrar la vida, interpretado por el tenor Diego Coronel –ganador de Got Talent Uruguay–, puso un momento de emoción para recordar a algunas de las figuras uruguayas de los medios de comunicación que ya no están entre nosotros pero dejaron su impronta.



Entre ellos: Horacio Scheck, Clara Berembau, Carlos Paez Vilaró, China Zorrilla, Eduardo D' Angelo, Enrique Almada, Ricardo Espalter, Ana Nahum, Berugo Carámbola, Alberto Sonsol, Henny Trayles, Omar Gutiérrez, Jorge Curi, Omar Varela, Jorge "Toto" Da Silveira, Cristina Morán, Julio Calcagno, César Di Candia, Jorge Traverso, Juan Carlos Gestoso, Eduardo Mazzei, Daniel Firares, Jacki Rodriguez Stratta, Julio Frade, Cacho de la Cruz, Gaspar Valverde, Hugo Romay, Ruben Rada, Gonzalo Moratorio.













(Producción de Gustavo Descalzi para FM GENTE)

Firma editorial: Redacción FM GENTE