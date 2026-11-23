La Jefatura de Policía de Maldonado incorporará tres cámaras con un sistema de traducción automática que permitirá a los funcionarios comprender lo que expresa una persona en cualquier idioma. La tecnología será destinada a los grupos de respuesta inmediata, el PADO y Radio Patrulla, que trabajarán con estos dispositivos en puntos de mayor concentración de personas.



El jefe de Policía de Maldonado, Víctor Trezza, explicó en diálogo con la Página Central de la Revista de FM GENTE que las cámaras permiten enfocar a una persona mientras habla y traducir automáticamente sus expresiones al español. Según indicó, efectivos policiales ya viajaron para recibir capacitación sobre el funcionamiento de estos equipos.



El jerarca realizó los anuncios durante una entrevista en el programa Página Central de La Revista de FM GENTE, en la que también se refirió a la incorporación de otras herramientas tecnológicas.



En ese sentido, adelantó que una empresa pondrá a disposición de la Policía un dron para realizar pruebas. Trezza señaló que el equipo es superior al que actualmente tiene la Jefatura y cuenta con mayor autonomía, además de la posibilidad de operar mediante conexión a internet desde distintos puntos. Su costo ronda los 80.000 dólares.



REFUERZO DE PERSONAL Y OPERATIVO DE VERANO



Trezza destacó que, por primera vez en varios años, Maldonado recibirá cuatro nuevos oficiales, en un contexto en el que la plantilla de oficiales se encontraba muy reducida.



Como ejemplo, señaló que existen comisarías que están a cargo de sargentos y oficiales mayores, cuando deberían contar con la figura de un comisario. También mencionó que en localidades como Aiguá hay una presencia limitada de oficiales.



En relación con el operativo de verano, indicó que la Jefatura ya recibió los fondos aportados por la Intendencia de Maldonado y consideró que el despliegue contará con condiciones favorables, tanto por el apoyo económico como por las mejoras realizadas en infraestructura.



NUEVAS DEPENDENCIAS Y MEJORAS EN COMISARÍAS



El jefe de Policía repasó los avances en distintas dependencias del departamento. Uno de los puntos centrales es la Comisaría 14, cuya creación ya se concretó administrativamente, aunque resta finalizar la construcción del edificio.



Mientras tanto, funciona una subcomisaría en el Realojo, donde se instaló personal del PADO y una guardia permanente. Trezza destacó que la intervención permitió mejorar la respuesta policial en una zona que presentaba indicadores delictivos elevados.



Recordó que en el marco de la Operación Amanecer se realizaron más de 14 allanamientos y 12 personas fueron formalizadas y condenadas. Además, señaló que la Intendencia pudo recuperar viviendas que eran utilizadas como bocas de venta de drogas.



También informó que se trabaja para concretar una subcomisaría en el Hipódromo, aunque estimó que posiblemente no esté pronta para la próxima temporada.



En San Rafael, en tanto, está prevista la construcción del edificio de la Comisaría 14. Según explicó, el proyecto tuvo demoras por distintos trámites y autorizaciones, pero la empresa contratada por Cipriani ya tiene previsto ejecutar la obra. Los contenedores instalados frente al predio funcionarán provisoriamente como oficinas administrativas y depósito.



A su vez, anunció que comenzarán trabajos de ampliación en la Comisaría Especializada en Violencia Doméstica y de Género de Maldonado. También se busca ampliar la dependencia de San Carlos, para lo que se prevé utilizar el edificio que anteriormente ocupaba Identificación Civil y que actualmente alquila el Ministerio del Interior.



Sobre San Carlos, Trezza destacó la remodelación de la comisaría, donde se reorganizaron las oficinas administrativas y se mejoró la accesibilidad para los vecinos. Además, se separaron distintas unidades que compartían el mismo edificio, entre ellas Investigaciones, PADO, Brigada de Seguridad Rural y Radio Patrulla.



Una situación similar se concretó en Piriápolis, donde se reacondicionaron las instalaciones, se incorporaron boxes de atención y una oficina de Policía Comunitaria. El jerarca informó que las comisarías Primera, Segunda, Décima y Undécima obtuvieron certificaciones de calidad.



También se recuperó el antiguo destacamento de San Francisco, donde funciona un punto de atención permanente de la Zona Operacional I. El objetivo es mejorar la cobertura para los vecinos de San Francisco, Punta Negra y Punta Colorada, que anteriormente debían trasladarse hasta la Seccional 11.ª de Piriápolis.



TREZZA EXPLICÓ POR QUÉ LOS POLICÍAS DEBEN SALIR DE LAS COMISARÍAS



Durante la entrevista, el jefe de Policía también se refirió a las dificultades que se generan cuando distintas unidades comparten un mismo edificio y explicó que la reorganización busca mejorar el funcionamiento interno y aprovechar mejor los recursos humanos.



En ese sentido, cuestionó una práctica habitual por la que algunos funcionarios evitan salir a atender procedimientos porque consideran que deben permanecer en la comisaría para no dejarla sin personal.



Trezza sostuvo que esa situación debe cambiar y explicó que los policías cuentan con radios y teléfonos para comunicarse con el Centro de Comando Unificado y solicitar el envío del móvil más cercano.



"El policía no está solo y no está desprotegido en la unidad. El que está desprotegido es el vecino que está pidiendo que acuda la Policía", afirmó.



Agregó que, ante una emergencia, el funcionario puede mantener el contacto con quien realizó el llamado y explicarle que la demora responde a otro procedimiento, un accidente, un incendio o un operativo, mientras se coordina la asistencia disponible.





(Foto izq a der: Subjefe de la Jefatura de Policía Jorge Guerra// Jefe de la Jefatura de Policía Víctor Trezza)

Firma editorial: Redacción FM GENTE

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