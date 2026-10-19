Nacional ganó 3-2 y quedó a un punto del líder del Clausura

Nacional venció 3-2 a Deportivo Maldonado en la noche de hoy, por la undécima fecha del Torneo Clausura, y quedó a un punto del líder Liverpool.



El conjunto tricolor sumó tres puntos fundamentales y mantiene intactas sus aspiraciones de conquistar el campeonato.



Francisco Calvo abrió el marcador a los 34 minutos, mientras que Luciano Boggio amplió la ventaja a los 78.



El propio Calvo volvió a convertir a los 81 minutos y puso el 3-0 para el equipo local.



Deportivo Maldonado reaccionó en el tramo final del encuentro y descontó por intermedio de G. López a los 86 minutos.



Ya en tiempo adicional, R. César marcó el segundo gol del conjunto fernandino a los 90+2, aunque no fue suficiente para evitar la derrota.



Con este resultado, Nacional alcanzó los 23 puntos y consiguió su quinta victoria consecutiva en el Clausura.



Liverpool, que derrotó 1-0 a Peñarol en el Parque Viera, se mantiene como líder con 24 unidades.



El próximo domingo 25 de octubre, Nacional recibirá a Liverpool en el Gran Parque Central, en un enfrentamiento directo que puede cambiar el liderazgo de la competencia.



A falta de cuatro fechas para el cierre del campeonato, el Bolso depende de sí mismo para conquistar el Clausura y llega al duelo ante el puntero con la posibilidad de superarlo en la tabla de posiciones.



Foto: Liga AUF

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