Nacional no se baja: le ganó a Torque y quedó a tres puntos de la cima

Nacional golpeó primero en el Parque Central. A los 10 minutos, luego de una infracción de Torque, el conjunto tricolor encontró en la pelota quieta la llave para abrir el marcador.



Gastón Martirena ejecutó el tiro libre y puso un centro preciso al área, donde Tomás Viera apareció para lanzarse en palomita y conectar un cabezazo que dejó sin respuesta a Franco Torgnascioli. Fue el 1-0 para el tricolor.



El gol no frenó a Torque, que con el correr de los minutos comenzó a encontrar espacios y a acercarse con peligro al arco de Nacional.



A los 38 minutos, Franco Pizzichillo se hizo cargo de un tiro libre y obligó a una muy buena intervención de Luis Mejía.

Enseguida de esa atajada, el arquero de Nacional debió dejar el campo de juego entre lágrimas debido a una molestia física.

En su lugar ingresó Alexis Martín Arias, que tuvo una presentación inmediata en el córner siguiente realizó una excelente intervención sobre su primer palo para evitar el empate.



Nacional se fue al descanso en ventaja y apenas iniciado el complemento volvió a golpear.



Al minuto, Cándido inició una rápida combinación con Luciano Boggio y González, en una jugada que terminó en los pies de Maximiliano Gómez.



El delantero controló y definió con precisión para poner el 2-0 y ampliar la ventaja tricolor.



Tras el segundo gol, Torque se acomodó en el partido y salió en busca del descuento.



El equipo visitante generó situaciones de peligro, pero se encontró con un Alexis Martín Arias que respondió con seguridad cada vez que fue exigido, sosteniendo el arco tricolor en cero.



Nacional logró administrar la ventaja y terminó asegurando una victoria que lo mantiene plenamente en carrera.



Con este resultado, el Bolso queda a tres puntos del líder Liverpool, en un torneo en el que semanas atrás parecía haberse despedido de la pelea.



Sin embargo, una seguidilla de victorias y los puntos que dejaron sus rivales volvieron a abrirle la puerta.



A 6 fechas del cierre del Torneo Clausura, Nacional volvió a meterse de lleno en la discusión

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