GENTE O NLINE
AIRE
Copa AUF, nacional, Rentistas
Deportes
22:03

Nacional goleó a Rentistas y se metió en los octavos de final de la Copa AUF Uruguay

Agustín dos Santos, Tomás Viera y Ruben Botta marcaron los goles del conjunto tricolor, que alcanzó su duodécimo encuentro consecutivo sin derrotas.

Compartir:
Nacional derrotó 3-0 a Rentistas este jueves 15 de octubre en el Gran Parque Central y consiguió la clasificación a los octavos de final de la Copa AUF Uruguay.

El equipo dirigido por Daniel Carreño resolvió el encuentro con un gol en la primera mitad y otros dos durante el complemento.

Agustín dos Santos abrió el marcador a los 39 minutos, luego de aprovechar un rebote en el área tras un remate de Bruno Zuculini.

A los 65 minutos, Tomás Viera amplió la diferencia con un cabezazo después de un tiro de esquina ejecutado por Alejandro Martínez.

La tercera conquista llegó a los 74 minutos, cuando Ruben Botta recibió un centro de Nicolás Rodríguez y definió para establecer el resultado definitivo.

Foto Nacional
Compartir:
¿Querés estar informado las 24h? Suscribite gratis a YouTube
CODESA
Lo Último
Lo más visto
Más noticias
Multimedia