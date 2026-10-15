Nacional goleó a Rentistas y se metió en los octavos de final de la Copa AUF Uruguay

Nacional derrotó 3-0 a Rentistas este jueves 15 de octubre en el Gran Parque Central y consiguió la clasificación a los octavos de final de la Copa AUF Uruguay.



El equipo dirigido por Daniel Carreño resolvió el encuentro con un gol en la primera mitad y otros dos durante el complemento.



Agustín dos Santos abrió el marcador a los 39 minutos, luego de aprovechar un rebote en el área tras un remate de Bruno Zuculini.



A los 65 minutos, Tomás Viera amplió la diferencia con un cabezazo después de un tiro de esquina ejecutado por Alejandro Martínez.



La tercera conquista llegó a los 74 minutos, cuando Ruben Botta recibió un centro de Nicolás Rodríguez y definió para establecer el resultado definitivo.



Foto Nacional

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