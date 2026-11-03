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San Carlos enfrenta a Boston River este miércoles por los octavos de final de la Copa AUF Uruguay

En la ronda anterior, San Carlos eliminó a Racing de Durazno y consiguió su clasificación a esta instancia de la competencia.

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San Carlos se medirá ante Boston River este miércoles a las 15:00 horas en la cancha de Atenas, por los octavos de final de la Copa AUF Uruguay. El conjunto carolino buscará conseguir la clasificación a los cuartos de final del certamen.

El ganador del encuentro avanzará a los cuartos de final, donde enfrentará al vencedor del cruce entre Libertad y Montevideo City Torque.

A las 21:00 horas, Ferro Carril recibirá a Nacional en el estadio Artigas de Paysandú, en otro de los encuentros correspondientes a los octavos de final del torneo.

La competencia ya tiene varios equipos clasificados a cuartos de final. Deportivo Maldonado eliminó a Porongos de Trinidad, mientras que Juventud de Las Piedras dejó por el camino a Nacional de Florida.

Danubio consiguió su clasificación tras eliminar a Wanderers de Durazno y también aseguró su presencia entre los ocho mejores equipos del torneo.

Foto: San Carlos Instagram
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