Libertad se clasificó a los octavos de final de la Copa AUF Uruguay, una competencia que reúne a equipos del fútbol profesional y amateur de todo el país.

Bella Vista, histórico campeón uruguayo en 1990, actualmente compite en la Tercera División de la AUF.



Ahora, Libertad espera por un representante del fútbol profesional para disputar los octavos de final.

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