GENTE O NLINE
AIRE
Copa AUF Uruguay
Deportes
01:32

Libertad se clasificó a los octavos de final de la Copa AUF Uruguay

El equipo de San Carlos venció 3-1 a Bella Vista en el Álvaro Pérez, con goles de Rodrigo Tabárez, Matías Tavares y Federico Ramos, mientras que Facundo Morales marcó para la visita.

Compartir:
Libertad se clasificó a los octavos de final de la Copa AUF Uruguay, una competencia que reúne a equipos del fútbol profesional y amateur de todo el país.
Bella Vista, histórico campeón uruguayo en 1990, actualmente compite en la Tercera División de la AUF.

Ahora, Libertad espera por un representante del fútbol profesional para disputar los octavos de final.
Compartir:
¿Querés estar informado las 24h? Suscribite gratis a YouTube
CODESA
Lo Último
Lo más visto
Más noticias
Multimedia