Libertad se clasificó a los octavos de final de la Copa AUF Uruguay

Bella Vista, histórico campeón uruguayo en 1990, actualmente compite en la Tercera División de la AUF.
Ahora, Libertad espera por un representante del fútbol profesional para disputar los octavos de final.
Cuatro partidos de la fase de grupos de la Copa AUF Uruguay se disputaron durante este miércoles. El equipo fernandino obtuvo una contundente victoria ante el e...
El equipo de San Carlos venció 1-0 a Sportivo Barracas de Dolores en la primera final y definirá la serie como visitante.
El equipo carolino igualó 1-1 en los dos partidos de la serie y logró la clasificación desde los doce pasos ante un gran marco de público que lo acompañó en Sal...
Agustín Giosa, que había ingresado desde el banco, marcó el 1-1 a los 90+7 en el Estadio Álvaro Pérez.
El presidente del órgano rector del fútbol de Maldonado Darwin Correa manifestó en FM GENTE que el balance de gestión es positivo. “Dejamos una liga sustentable...