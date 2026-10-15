“Ves a una persona entrar al mar luego de 30 años sin tener la posibilidad”: encuentro de turismo accesible

El Primer Encuentro Departamental de Turismo Accesible se llevó a cabo este jueves en The Grand Hotel Punta del Este con la participación de autoridades del sector público y privado. En el encuentro se abordó la superación de barreras arquitectónicas, urbanísticas, de transporte y de alojamiento.



La subsecretaria de Turismo, Ana Caram, destacó el impacto social de los programas de accesibilidad. “Estuvimos en la playa de Piriápolis y realmente uno ve cómo facilitas a las personas el disfrutar la playa”, señaló en rueda de prensa.



“Cuando ves a una persona llegar al mar luego de 30 años que no tuvo posibilidad de tocar la playa, esa satisfacción de llegar al agua, de darse un baño, de poder disfrutar el mar, realmente es ahí cuando uno se da cuenta que todos tenemos que ayudar a que todas las personas podamos disfrutar los lugares en igualdad de condiciones”, afirmó la jerarca.



La directora de Políticas Inclusivas de la Intendencia de Maldonado, Eliana González, también estuvo presente en el encuentro y señaló que desde esa área se está trabajando arduamente en turismo accesible para las personas sordas y ciegas.



“A través de diferentes técnicas y aplicaciones como, por ejemplo, dos intérpretes en lengua de señas que están realizando los tours con una guía para personas sordas y técnicos en orientación y movilidad y también se están desarrollando esos tours con descripción para personas ciegas”, puntualizó.



La directora recordó que se trabaja especialmente en las tres playas accesibles: “En el año 2015 iban 10 personas y en la actualidad tenemos un promedio de 400 personas, y esto se suma a la amplia diversidad de propuestas abiertas para todo el turismo como son el surfing inclusivo y la náuticoterapia”.



Por su parte, el director departamental de Turismo, Edgard Silveira, señaló en rueda de prensa que “como departamento nos falta mucho”. “Hay que planificar estratégicamente el desarrollo de la ciudad para estar realmente contentos con la accesibilidad. El compromiso debe ser compartido y por eso hay que unir los esfuerzos públicos y privados”, añadió.



“Debemos tener nuestro horizonte hacia allí para transformarnos en un turismo accesible”, sentenció.

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