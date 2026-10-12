Maldonado será sede del primer Encuentro Departamental de Turismo Accesible

Maldonado realizará el jueves 15 de octubre el primer Encuentro Departamental de Turismo Accesible, una instancia destinada a fortalecer la accesibilidad turística mediante la articulación entre organismos públicos, empresas y actores especializados.



La actividad tendrá lugar en The Grand Hotel Punta del Este, de 8:30 a 16:00, y abordará temas como infraestructura, normativa, alojamiento, gastronomía, innovación y espacios públicos accesibles.



La organización está a cargo de la Intendencia de Maldonado, la Red de Empresas Inclusivas, a través del Nodo de Turismo Accesible Uruguay, y el hotel anfitrión, con el apoyo del Ministerio de Turismo y la Dirección Nacional de Impresiones y Publicaciones Oficiales.



La apertura contará con la participación del ministro de Turismo, Pablo Menoni la subsecretaria Ana Claudia Caram el director general de Turismo de la Intendencia, Edgar Silveira, y el codirector de la Red de Empresas Inclusivas para Argentina y Uruguay, Fernando Carotta Derudder.



En el marco del encuentro también se inaugurará en Maldonado la muestra fotográfica Uruguay en Foco Destinos y Experiencias sin Barreras, que reúne imágenes de distintos departamentos y destaca propuestas vinculadas con la accesibilidad turística. La exposición incluye fotografías de Maldonado premiadas en el concurso nacional.



La jornada será de acceso gratuito, con inscripción previa, y contará con intérpretes de lengua de señas uruguaya.

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