Punta del Este recibirá a 180 jóvenes navegantes en el Campeonato Sudamericano de Optimist

La bahía de Maldonado será escenario del 54º Campeonato Sudamericano de Optimist, una de las principales competencias internacionales de vela juvenil, que reunirá a 180 navegantes de entre 10 y 15 años.



El evento será organizado por el Yacht Club Punta del Este (YCPE), que volverá a recibir el certamen después de las ediciones de 2010 y 2014.



En diálogo con FM GENTE, el presidente de la Comisión de Regatas, Álvaro Robaina, explicó que el campeonato se desarrolla de manera ininterrumpida desde 1972 y que el número de participantes responde a un límite establecido para las pruebas.



“Son 180 competidores porque es el tope que se puede largar en tres series de regatas de 60 barcos. Si no, hubiera venido muchísima más gente”, señaló.



Robaina indicó que, una vez completados los cupos sudamericanos, se habilita la participación de otros países del continente.



En esta oportunidad habrá representantes de Argentina, Bermuda, Brasil, Canadá, Chile, Ecuador, Estados Unidos, México, Paraguay, Perú, Puerto Rico y Uruguay.



Por su parte, el comodoro de la institución, Juan Etcheverrito, destacó la experiencia del club en la organización de eventos náuticos internacionales y su capacidad para recibir delegaciones extranjeras.



“Punta del Este es un puerto de referencia y el Yacht Club Punta del Este es la institución que tiene toda la logística adecuada para dar cabida a ese tipo de eventos”, afirmó.



Etcheverrito explicó que la organización comprende desde la presencia de jueces internacionales hasta la disposición de embarcaciones de apoyo y la asistencia a los competidores.



También hizo referencia al trabajo de formación que desarrolla la escuela de vela del club, que cuenta con 30 jóvenes navegantes.



En ese sentido, resaltó el desempeño reciente de una de sus representantes, quien ganó siete de nueve regatas disputadas en una competencia.



El programa contempla 12 regatas y una jornada de competencia por equipos. Con la llegada de entrenadores, delegados y familiares, se estima que entre 500 y 600 personas estarán vinculadas al campeonato.



Robaina destacó que la realización de este tipo de acontecimientos en octubre contribuye a impulsar la actividad del balneario antes del inicio de la temporada de verano.

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