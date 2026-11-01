Argentina se consagró campeona del Sudamericano de Optimist disputado en Punta del Este

El 54.º Campeonato Sudamericano de Optimist finalizó este sábado en la bahía de Maldonado, tras una semana de competencia que reunió a 180 jóvenes navegantes de 12 países.



Argentina se quedó con el título por equipos y Tomás Molinari se consagró campeón sudamericano.



En la clasificación general, el estadounidense Ryan Lee obtuvo el segundo puesto, mientras que el argentino Tomás Calvo completó el podio junto al brasileño Felipe Hutzler.



Durante las jornadas de competencia, los participantes debieron afrontar diferentes condiciones meteorológicas, con vientos de distinta intensidad que exigieron adaptación, concentración y estrategia.



El comodoro del Yacht Club Punta del Este, Juan Etcheverrito, destacó la importancia de haber recibido una competencia internacional de estas características y valoró el trabajo realizado por la organización.



"Para nuestro club es una enorme satisfacción haber recibido a tantos jóvenes navegantes y a sus delegaciones en una competencia de esta relevancia", expresó.



Manifestó su deseo de que Punta del Este y Uruguay continúen siendo elegidos como sede de competencias internacionales de vela.



La actividad concluyó con una ceremonia de premiación en la que se reconoció a los deportistas y equipos participantes.



Desde la organización señalaron que el campeonato permitió mostrar las condiciones de navegación de la bahía de Maldonado y la infraestructura náutica de Punta del Este, además de fortalecer su posicionamiento como sede de eventos deportivos internacionales.





Foto: FM GENTE

Firma editorial: Redacción FM GENTE

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