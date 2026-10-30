Punta del Este abrirá el Campeonato Nacional de Triatlón

Punta del Este será sede de la primera fecha del Campeonato Nacional de Triatlón, prevista para el domingo 1º de noviembre. La competencia marcará el comienzo de una temporada que incluirá nueve jornadas en diferentes departamentos del país.



De acuerdo con el calendario difundido por Triatlón Uruguay, la etapa inaugural contará con las modalidades sprint y promocional. Maldonado tendrá además una segunda instancia el 28 de febrero de 2027, cuando la actividad se traslade a Piriápolis.



Tras la apertura en Punta del Este, el campeonato continuará el 15 de noviembre en Durazno y el 28 del mismo mes en La Paloma. En diciembre se disputarán dos fechas el día 6 en Flores y el 13 en Mercedes.



La actividad se retomará el 31 de enero de 2027 en Atlántida, mientras que el 13 de febrero será el turno de Carmelo. Luego de la etapa de Piriápolis, el calendario finalizará el 21 de marzo en Fray Bentos.



Las competencias tendrán diferentes modalidades según la sede. Además de las distancias sprint y promocional, algunas fechas incluirán la modalidad olímpica.



La Paloma será la única sede que incorporará pruebas de larga distancia sin drafting, half y olímpica, de acuerdo con la programación publicada por la organización.





Foto: Unión de Triathlon del Uruguay

Firma editorial: Redacción FM GENTE