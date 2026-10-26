Punta del Este recibirá la octava fecha del Campeonato Nacional de Karting

El Gran Premio de Punta del Este de Karting se disputará desde el viernes 30 de octubre hasta el domingo 1º de noviembre, con acceso gratuito para el público.



Durante el lanzamiento del evento, el presidente de la Federación Uruguaya de Karting, Fernando Reyes, informó que hasta el momento hay 152 pilotos inscriptos, además de 14 niños que participarán en una categoría promocional. Las inscripciones permanecerán abiertas hasta el jueves.



La competencia contará con representantes de Uruguay, Brasil, Paraguay y Argentina. El circuito mantendrá el recorrido utilizado en la edición anterior, que comprende un sector de la rambla y el estacionamiento de la parada 2 de la Playa Brava.



Las actividades comenzarán el viernes a las 9:00 horas, con entrenamientos, y se extenderán aproximadamente hasta las 17:00 o 17:30 horas. La programación continuará durante el sábado y el domingo.



Además de las competencias de karting, el público podrá disfrutar de exhibiciones de ocho vehículos de la categoría Carcross durante el fin de semana.



Reyes destacó que los trabajos de preparación del circuito se encuentran en su etapa final, con especial atención a las medidas de seguridad para pilotos y espectadores.



El alcalde de Punta del Este, Javier Carballal, participó del lanzamiento y destacó la importancia de este tipo de actividades para la economía local, especialmente por el movimiento que generan en los sectores hotelero y gastronómico.



Carballal también señaló que se trata de la única competencia callejera de karting que se desarrolla en Uruguay.



El acceso será gratuito, incluso al sector de boxes, aunque determinadas zonas permanecerán restringidas por razones de seguridad.

Firma editorial: Redacción FM GENTE