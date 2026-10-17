Reclaman que joven embestido por móvil policial fue internado en sala penitenciaria del Hospital de Maldonado

Ángel, el joven de 18 años que fue embestido por un móvil policial el pasado martes 13 en Balneario Buenos Aires, continúa internado en el Hospital de Maldonado tras ser intervenido por una fractura de cadera. Ahora, está a la espera de una placa de la pierna para saber si también es necesaria una cirugía.La madre de Ángel elevó este sábado una carta a la dirección del Hospital de Maldonado en la que solicita de forma “urgente” cambio de sala y “adecuada asistencia”.La carta, a la que accedió FM GENTE, reclama que Ángel fue internado en la sala destinada a dar asistencia médica a los internos derivados de la cárcel de Las Rosas. “Mi hijo no se encuentra detenido”, aclara en el escrito.“Entiendo que su ubicación pudo responder a la falta de camas, pero las condiciones actuales dificultan que reciba las visitas familiares habituales y nos generan una profunda preocupación”, añade.En la carta, la madre del joven hace referencia al impacto anímico que le generan su estado de salud y el recuerdo del accidente. “Somos una familia unida y creemos que nuestra presencia puede ayudarlo a atravesar este momento”, expresa.“También nos preocupa la continuidad de su atención. Durante el viernes 16 de octubre tuvimos dificultades para obtener información clara sobre su evolución y sobre una radiografía que se había anunciado. (Pedimos) que se mejore la comunicación y se atiendan oportunamente las necesidades de mi hijo”, manifiesta.“Como madre, me duele verlo sufrir y no poder acompañarlo como necesita. No pedimos un trato especial: pedimos que Ángel sea atendido y acompañado como cualquier otro paciente”, concluye la carta.El siniestro de tránsito ocurrió entre una camioneta policial y dos motos en la calle 49 de Balneario Buenos Aires, entre la 21 y la 22. De acuerdo con testimonios, el móvil circulaba contramano y chocó a los birrodados. El que manejaba Ángel quedó incrustado en el guardabarro delantero de la camioneta policial.Las ocupantes de la otra moto también sufrieron consecuencias. La conductora de 28 años resultó con fractura de tobillo y la niña de cinco años, que viajaba con ella, presentó traumatismo leve de rodilla.