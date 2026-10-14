Joven embestido por móvil policial fue operado de la cadera: “Esperamos que la policía esté a la altura de las circunstancias”, dijo allegada

El choque entre una camioneta policial y dos motos dejó a tres personas lesionadas, como lo informó FM GENTE en su momento. El siniestro, ocurrido ayer martes en Balneario Buenos Aires (calle 49, entre la 21 y la 22), está siendo investigado por la Policía.Carolina, amiga de la familia de Ángel, uno de los motociclistas que resultó herido, contó a FM GENTE que el chico fue embestido por la camioneta policial que circulaba contramano. “La moto quedó literalmente incrustada en el guardabarro delantero de la camioneta policial”, señaló la mujer, como se puede observar en la fotografía divulgada por este medio.Ángel, de 18 años, es estudiante y trabaja regularmente con su padre -obrero de la construcción –. Cuando ocurrió el siniestro se dirigía al centro de estudios, relató Carolina a la Página Central de la Revista. “Había salido de ayudar a su padre e iba con su casco puesto a estudiar".El joven fue operado de la cadera la noche de este martes y está evolucionando favorablemente, informó la amiga de la familia, añadiendo que “se acababa de comprar la motito con la cual tuvo el accidente ayer”.Carolina contó que la policía se comunicó con la madre de Ángel para conocer el estado de salud del joven y le informó que estaban realizando el relevamiento correspondiente. “Supuestamente el caso se iba a pasar a Fiscalía”, añadió.“Esperamos que la Policía esté a la altura de las circunstancias y que ayuden a esta familia que es sumamente trabajadora, un matrimonio trabajador de toda la vida del Balneario Buenos Aires”, enfatizó.Además de Ángel, otra motociclista y su acompañante sufrieron lesiones tras este choque. La conductora de 28 años resultó con fractura de tobillo y la niña de cinco años, que viajaba con ella, presentó traumatismo leve de rodilla.Foto: FM GENTE