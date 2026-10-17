“Me sentía sola y perdida”: así describen las familias el duelo silencioso de la muerte perinatal

Este memorial, que se inauguró el pasado jueves 15 de octubre, fue una iniciativa impulsada en 2022 por la entonces edila Stephanie Braga, a partir del planteo de Romina, una madre que atravesó esta pérdida.
“No sólo quiero hablar por el nombre de Almita, sino por el nombre de todos esos bebés que partieron antes de tiempo y por todas esas familias que llevan este duelo en silencio”, expresó Romina en diálogo con FM GENTE.
“A mí cuando me pasó hace seis años, me sentía sola, perdida, no tenía una definición. Recuerdo haberme puesto a leer mucho para buscar qué es lo que me había tocado vivir”, rememoró.
“Tuve la bendición de tener las cenizas de mi hija para poder hacer ese duelo a nivel físico, pero hay familias que no tienen ese bebé para poder hacer una ceremonia que a veces ayuda”, lamentó.
Romina agradeció poder contar con este espacio público destinado a visibilizar y contener a las familias que atraviesan una pérdida gestacional, perinatal o neonatal, un duelo históricamente invisibilizado. “Esto no es una sanación, porque esto no se sana, pero es una curita al alma para muchas familias”, concluyó.
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