La música de Maldonado está de duelo: murió Artigas Silveira

Artigas fue integrante de Jabón en Polvo, agrupación que ocupó un lugar en la historia de la música popular de Maldonado, ya que ganó cuatro festivales de música en Piriápolis y también formó parte de la Banda de Sagitario, desarrollando una trayectoria que lo llevó por escenarios, bailes y espectáculos del departamento.



A Jabón en Polvo llegó luego de la ida del popular "Flaco" Eddy Ricci, otro músico que marcó toda una época, antes de emigrar a los Estados Unidos y a su regreso.



Su actividad artística atravesó una época en la que las bandas locales tenían una presencia fundamental en la vida social de las ciudades y localidades de Maldonado, particularmente a través de bailes, clubes y fiestas que reunían a distintas generaciones.



Artigas Silveira hizo de la música una parte central de su vida. Como cantante y músico participó de agrupaciones que todavía permanecen en el recuerdo de quienes vivieron aquellos años y siguieron el desarrollo de los artistas locales.



Deja este plano pero queda una trayectoria que forma parte de la historia artística y musical de Maldonado y del recuerdo de varias generaciones que alguna vez lo escucharon sobre un escenario.



También un recuerdo por su solidaridad para la comunidad de Maldonado, si bien había nacido en San Carlos, vivió gran parte de su vida en este solar fernandino. Recordamos en varias oportunidades responder ante el llamado solidario de FM GENTE, contribuyendo en una ocasión con muletas y en otra oportunidad con una silla de ruedas. QEPD



(AC)

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