Uruguay tiene un perro cada dos habitantes y la Academia de Medicina advierte sobre los riesgos para la salud pública

Uruguay se encuentra entre los países con mayor cantidad de perros por habitante del mundo. Según datos del censo de 2023, existen 1.448.224 perros con dueño, lo que representa un animal cada 2,41 personas. Si se incluyen los perros callejeros, la proporción se aproxima a uno cada dos habitantes.



La elevada población canina encendió las alarmas de la Academia Nacional de Medicina, que advirtió sobre el aumento de los riesgos sanitarios, especialmente por mordeduras, accidentes y enfermedades transmisibles.



José Pedro Perrier, integrante de la Academia y exprofesor de la Facultad de Medicina de la Universidad de la República, señaló en una entrevista con el streaming de El País que Uruguay tiene aproximadamente el doble de perros por habitante que Argentina y una de las tasas más elevadas entre los países analizados.



PREOCUPACIÓN POR LAS MORDEDURAS Y SUS CONSECUENCIAS



Uno de los principales problemas identificados es la cantidad de personas atacadas por perros. Estudios nacionales registraron entre 67 y 82 mordeduras anuales cada 100.000 habitantes, aunque se estima que la cifra real es superior debido a que muchos episodios no se denuncian.



Los niños constituyen uno de los grupos más vulnerables, especialmente por las lesiones que pueden sufrir en la cabeza y el cuello. Las mordeduras también pueden provocar daños permanentes, secuelas estéticas y consecuencias psicológicas.



La Academia advirtió además sobre enfermedades vinculadas a los animales, como hidatidosis, leptospirosis, leishmaniasis, sarna y toxocariasis, así como sobre el riesgo de rabia.



PLANTEAN RESTRICCIONES PARA DETERMINADAS RAZAS



Otro de los aspectos que genera preocupación es la participación de perros de determinadas razas en ataques graves o mortales.



Según una revisión de casos publicados en la prensa uruguaya, de 12 fallecimientos por ataques de perros con raza identificada desde 2012, nueve estuvieron vinculados a ejemplares pitbull.



Ante estos antecedentes, la Academia propone discutir restricciones para algunas razas consideradas potencialmente peligrosas, incluyendo medidas para impedir su reproducción y el ingreso de nuevos ejemplares al país. La propuesta permitiría que los actuales propietarios conservaran sus animales.



Sin embargo, existe controversia entre especialistas sobre la relación entre raza y agresividad. Instituciones veterinarias uruguayas sostienen que el comportamiento de los perros también depende de la crianza, la educación y las condiciones de tenencia.



RECLAMAN MAYORES CONTROLES Y CAMBIOS LEGISLATIVOS



La Academia Nacional de Medicina considera que Uruguay necesita reforzar los controles sobre la tenencia responsable de animales, especialmente en lo relacionado con el uso de bozales cuando corresponda, la circulación por espacios públicos y la prevención de ataques.



Perrier cuestionó la falta de cumplimiento efectivo de las normas vigentes y recordó que en abril de 2025 fue presentado un proyecto de ley sobre tenencia responsable y perros potencialmente peligrosos, que hasta el momento de la entrevista no había sido tratado en Diputados.



La institución reclama medidas legislativas para controlar la población canina, reducir los ataques y prevenir enfermedades, procurando compatibilizar la seguridad de las personas con el bienestar animal.



El planteo busca instalar el tema en la agenda pública y promover una respuesta de las autoridades ante un problema que, según la Academia, requiere atención urgente.

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