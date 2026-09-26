“Tiene una gran voluntad de salir adelante”: la joven atacada a puñaladas en la Facultad de Medicina estudia para sus parciales

La joven que fue víctima de un intento de femicidio por parte de un estudiante en la Facultad de Medicina está retomando sus estudios. El rector de la Universidad de la República (Udelar), Héctor Cancela, informó que actualmente estudia “con compañeros y compañeras” para preparar sus parciales.



“No sé si se ha reintegrado presencialmente, pero claramente sí sabemos que es una estudiante que tiene una gran voluntad de salir adelante, nos da alegría saber que está retomando esos estudios”, señaló Cancela.



El ataque ocurrió el 1.º de setiembre en un anexo de la Facultad de Medicina. Un estudiante de 19 años atacó a su compañera con un arma blanca y le provocó varias heridas, por lo que debió ser internada.



El hecho llevó a suspender las clases, que fueron retomadas más de una semana después.



La Justicia imputó al joven por femicidio en grado de tentativa y dispuso 180 días de prisión preventiva mientras continúa el proceso. Actualmente permanece internado en el Hospital Vilardebó por recomendación de psiquiatras forenses.



Cancela señaló que la Universidad mantiene abierto un sumario contra el estudiante y que ese procedimiento se encuentra en curso.



El rector explicó que ahora se analizan nuevas medidas de mediano plazo y la posibilidad de reforzar los equipos humanos destinados a atender estas situaciones.

Volver atrás