Alcalde de Punta del Este recibió a vecinas referentes para analizar el crecimiento de la ciudad y las obras de infraestructura

El alcalde Javier Carballal recibió en la sede del Municipio a las vecinas Patricia Álvarez y Graciela Carbonaro, en una reunión destinada a intercambiar ideas y analizar distintos aspectos relacionados con el presente y el futuro de la ciudad. Estas dos mujeres junto a otros vecinos fueron referentes en la movilización para evitar cambios en la terminal de buses.



Durante el encuentro se abordaron temas vinculados al crecimiento que viene experimentando la propia península, los cambios en su estructura urbana y la necesidad de preservar la identidad de la ciudad frente a las transformaciones que acompañan su desarrollo.



También se analizaron las obras de infraestructura y las mejoras que se están ejecutando en distintos puntos de la península, así como las inquietudes y propuestas planteadas por las vecinas para contribuir al desarrollo de la localidad.



Uno de los principales asuntos tratados fue la evolución de Punta del Este y los desafíos que plantea su expansión, particularmente en materia de infraestructura, planificación y calidad de vida de los residentes.



El intercambio permitió compartir distintas visiones sobre los cambios que se vienen registrando en la ciudad y la importancia de acompañar ese proceso con intervenciones que contemplen las necesidades de la población.



Según informó el Municipio de Punta del Este, durante la reunión también se consideraron propuestas para continuar mejorando los espacios y servicios de la ciudad.



A través de una publicación institucional, el gobierno peninsular valoró la instancia de diálogo y subrayó la necesidad de mantener un contacto permanente con la comunidad.



“Creemos que escuchar a nuestros vecinos, conocer sus miradas y generar espacios de intercambio es fundamental para construir una ciudad cada vez mejor”, expresó el municipio.



Asimismo, destacó que el desarrollo de Punta del Este debe estar acompañado por la participación de quienes viven en la ciudad y conocen de primera mano sus necesidades.



“Punta del Este crece y se transforma con obras, planificación y, sobre todo, con la participación de su gente”, señaló la comunicación oficial.

Firma editorial: Redacción FM GENTE