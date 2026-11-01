Pánico en un centro comercial de California: un tiroteo en una tienda de Halloween dejó un muerto y seis heridos

Un tiroteo en una tienda de artículos de Halloween dejó un saldo de una persona fallecida y otras seis heridas en el norte de California, Estados Unidos.



El ataque ocurrió poco antes de las 20:30 del viernes en un local de la cadena Spirit Halloween, ubicado en el centro comercial Solano Town Mall, en la ciudad de Fairfield, a unos 75 kilómetros de San Francisco.



El comisario de Fairfield, Dan Marshall, informó que una persona murió y otras seis fueron trasladadas a centros de salud. Al menos tres de los heridos se encuentran en estado crítico.



La Policía todavía no identificó a los responsables y continúa trabajando en el lugar. Según las autoridades, el centro comercial cuenta con cámaras de seguridad que podrían aportar información para esclarecer lo ocurrido.

Firma editorial: Redacción FM GENTE