PedidosYa: qué cambios tendrán los repartidores tras el acuerdo alcanzado con la empresa

La Unión de Trabajadores de PedidosYa (UTP) anunció avances en las negociaciones con la empresa para mejorar las condiciones laborales de los repartidores. Entre los puntos acordados se encuentra un límite de 60 horas semanales de agenda, la instalación de refugios para los trabajadores y nuevas garantías ante el cierre de cuentas en la aplicación.



Los avances fueron comunicados este domingo durante una convocatoria realizada en la plaza San Fernando de Maldonado. En diálogo con FM GENTE, Paola Pérez, referente de la UTP en el departamento, aclaró que no consideran lo alcanzado como un logro definitivo, sino como un primer paso para continuar mejorando las condiciones de trabajo.



Uno de los principales puntos del acuerdo refiere a las horas de agenda. Se trata del tiempo que los repartidores tienen asignado o habilitado para trabajar a través de la aplicación. La propuesta inicial contemplaba un límite de 48 horas semanales, pero los trabajadores entendían que esa cantidad no se ajustaba a su realidad.



Finalmente, mediante las negociaciones con la empresa y la aplicación de la normativa correspondiente, se acordó establecer un tope de 60 horas de agenda por semana.



Pérez explicó que esto no significa que los repartidores tengan prohibido trabajar más de 60 horas. Quienes quieran realizar horas adicionales podrán hacerlo por fuera de su agenda, aunque ese tiempo se contabilizará únicamente a efectos económicos y no se sumará al límite establecido.



La dirigente señaló que en Maldonado hay trabajadores que llegan a cumplir entre 80 y 90 horas semanales. Advirtió que esas extensas jornadas reducen los tiempos de descanso y pueden afectar la salud, especialmente por las exigencias de trabajar en la calle y las dificultades del tránsito.



Otro de los puntos acordados es la instalación de refugios para los repartidores en San Carlos y distintas zonas de la costa. El objetivo es que los trabajadores tengan lugares donde resguardarse de la lluvia, el frío y otras condiciones climáticas mientras esperan o desarrollan su actividad.Además, la UTP mantendrá reuniones para analizar medidas de seguridad vial que permitan reducir los riesgos a los que están expuestos los repartidores durante sus recorridos.



En materia tributaria, el sindicato también realiza gestiones para reducir los costos que deben afrontar los trabajadores independientes.



Pérez explicó que los repartidores pagan aportes al Banco de Previsión Social (BPS) y a la Dirección General Impositiva (DGI), además de estar comprendidos en el régimen conocido como Literal E.



La intención es conseguir una reducción de esas obligaciones y estudiar posibles exoneraciones de deudas para facilitar que los trabajadores puedan regularizar su situación y continuar desarrollando su actividad.



La referente indicó que existen dificultades legales vinculadas a un decreto de la Ley de Urgente Consideración (LUC), pero afirmó que desde el gobierno existe disposición para estudiar alternativas.



Otro cambio importante está relacionado con las cuentas de los repartidores en la aplicación.



Hasta ahora, uno de los reclamos de los trabajadores era que la empresa podía cerrarles la cuenta y dejarlos sin posibilidad de continuar trabajando. Con el nuevo acuerdo, se establecen garantías para que esa decisión no se tome sin una justificación.



Según explicó Pérez, si la empresa decide suspender o cerrar una cuenta deberá presentar pruebas que respalden esa medida y tendrá un plazo para hacerlo. El objetivo es evitar que un trabajador pierda su fuente de ingresos por errores de la aplicación o situaciones que no sean responsabilidad suya.



Aclaró que el acuerdo alcanza exclusivamente a los repartidores de PedidosYa y que cada trabajador tendrá libertad para decidir si lo firma.



También explicó que la adhesión no obliga a abandonar otros reclamos. Quienes tengan negociaciones individuales o procesos legales en curso podrán continuarlos, independientemente de que acepten o no el acuerdo colectivo.



La referente indicó que, desde las instancias de negociación tripartita, se han firmado aproximadamente 1.500 acuerdos individuales, en un sector que cuenta con más de 4.000 trabajadores.



Por último, señaló que la organización mantuvo reuniones con el BPS, la DGI, el PIT-CNT, el Ministerio de Trabajo y legisladores, como parte de las gestiones para mejorar las condiciones laborales de los repartidores.



Pérez insistió en que lo alcanzado representa un comienzo y que todavía quedan aspectos por resolver.

Firma editorial: Redacción FM GENTE

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